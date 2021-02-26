Мартинианов день: о чем нужно просить 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, православные христиане чтут память преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Он является покровителем семьи и избавителем от греховной страсти.

Мартинианов день (фото из открытых источников)

Известно, что преподобный Мартиниан Кесарийский с 18 лет вел отшельническую жизнь в пустыне близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись от Господа благодатного дара исцеления болезней.

Однажды отшельника пыталась соблазнить женщина, но тот не поддался искушению. Святой Мартиниан Кесарийский вышел из кельи, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом себе: "Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?".

Издавна святому молились, чтобы он укрепил союз между супругами и защитил их от соблазнов.

Говорят, что в Мартинианов день нужно навести порядок и чистоту в доме. Люди верили, что если не поддаваться лени, то во всех делах будет сопутствовать удача. Но есть ряд вещей, которые категорически нельзя делать 26 февраля, а именно:

- нельзя ругаться;

- нельзя решать денежные вопросы (давать и брать в долг);

- нельзя заниматься рукоделием;

- нельзя отказывать в помощи нуждающимся;

- нельзя стричь и заплетать волосы;

Приметы на 26 февраля:

- Если днем мороз и сухо, то лето будет жарким.

- Снег до сих пор не растаял, ждите холодов после первого марта.

- Снег начал подтаивать, тогда весна будет теплой.

- Хорошо видно солнце — к ясным дням, но длительным заморозкам.

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