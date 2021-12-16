Марсоход Perseverance совершил «неожиданное» открытие на Марсе: чем поразила последняя находка

Марсоход Perseverance приземлился на планету всего 10 месяцев назад, но он уже совершил удивительное открытие. Последняя находка марсохода свидетельствует о том, что скала, над которой он проезжал с момента приземления, когда-то была образована потоками вулканической лавы – то, что было "вполне неожиданным", по словам ученых миссии. Ранее они считали, что слоистые породы, которые фотографировал Perseverance, являются осадочными. Об этом сообщает Fox News.

Фотография кратера Джезеро - Fox News

Породы, до сих пор отобравшие пробы Perseverance, также показали, что они многократно взаимодействовали с водой и некоторые из них содержат органические молекулы.

Эти открытия могут помочь ученым создать точную хронологию событий, произошедших в кратере Джезеро, месте древнего озера.

Об открытии было объявлено в среду, 15 декабря, во время осенней встречи Американского геофизического союза в Новом Орлеане.

На протяжении многих лет ученые сомневались, была ли скала в этом кратере осадочной породой, состоящей из слоев материала, отложенного древней рекой, или образующейся магматической породы, когда лава охлаждается.

"Я начал отчаиваться, что мы никогда не найдем ответа", — сказал Кен Фарли, ученый проекта Perseverance в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, штат Калифорния.

Все изменилось, когда Perseverance начала использовать сверло на конце своей роботизированной руки, чтобы соскоблить поверхности камней.

Perseverance оснащен набором изящных инструментов, которые могут изображать и анализировать эти соскобленные породы, обнаруживая их состав и содержание минералов. Одним из этих инструментов является PIXL или планетарный инструмент для рентгеновской литохимии.

В ноябре Perseverance использовал свои инструменты для изучения скалы, прозванной командой "Брач". Анализ показал крупные кристаллы оливина, окруженные кристаллами пироксена, оба из которых указывали на то, что камень происходит из потоков вулканической лавы.

"Хороший студент-геолог скажет вам, что такая текстура указывает на образовавшуюся породу, когда кристаллы выросли и осели в медленно охлаждающейся магме, например, густой поток лавы, лавовое озеро или магматическая камера. После этого скалу несколько раз меняла вода, что делает ее сокровищницей, которая позволит будущим ученым датировать события в Джезеро, лучше понять период, когда вода была более распространена на ее поверхности, и раскрыть раннюю историю планеты ", – сказал Фарли.

Теперь команда хочет знать, были ли содержащие оливин породы, образованные охлажденным озером лавы, или они возникли из подземной лавы, которая позже была оголена из-за эрозии.

"Это было совершенно неожиданно, и нам сложно понять, что это значит. Но я предполагаю, что это вряд ли оригинальное дно кратера. Исходя из диаметра этого кратера, мы ожидаем, что оригинальное дно кратера гораздо глубже ", – сказал Фарли.

Возможно, что скамья стекала в кратер, сказал Фарли, но начальный пол кратера находится под скалой, через которую они сейчас проезжают.

Как сообщали ранее "Комментарии", Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет.

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