"Марионетка из мокрого носка": Илон Маск жёстко раскритиковал президента США

Основатель таких компаний как Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Соединённых Штатов Америки. Предприниматель заявил, что Джо Байден обращается с "американской общественностью как с дураками". Об этом информирует издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как пишет издание, гендиректор Tesla был возмущен после встречи американского президента с руководителями General Motors, Ford и других компаний. После того как она состоялась Байден опубликовал сообщение, в котором говорилось о будущем электромобилей, однако компания Tesla не была упомянута.

"Будущее будет создано прямо здесь, в Америке. Такие компании, как General Motors и Ford, производят больше электромобилей здесь, дома, чем когда-либо прежде", — передает издание слова Байдена.

В ответ на пост Байдена в социальной сети Twitter предприниматель выразился следующим образом: "Начинается на T, заканчивается на А, посредине — ESL".

Также Илон Маск написал в соцсети, что "Байден — это марионетка из мокрого носка в человеческом обличье".





Скриншот: Twitter.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ученик колледжа попросил у Илона Маска электромобиль производства компании Tesla. Что ответил миллиардер.

Сайт "Комментарии" писал о том, что президенту Хорватии снова не дает покоя Украина. Советует Киеву начать переговоры с боевиками. Кроме того Миланович обвинил премьер-министра Хорватии в том, что тот действует как "украинский агент".

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