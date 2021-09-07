Мама 3-летнего мальчика, потерявшегося в джунглях, рассказала шокирующие детали

Мама трехлетнего мальчика, который исчез, а позже был найден в лесу, рассказала о своем счастье, что он снова вернулся домой. Мальчик Энтони Эльфалак исчез из своего дома в Австралии — недалеко от Сиднея, в прошлую пятницу. Об этом сообщает издание The Mirror.

3-летний мальчик, потерявшийся в джунглях, фото с открытых источников

Страдающий аутизмом и почти не говорящий малыш, наконец был найден в лесу в понедельник полицией. Парнишку в толстовке нашли пьющим из ручья. Офицеры говорят, что это его способность находить питьевую воду помогла ему выжить.



После ночного сна в машине скорой помощи и осмотра в больнице Мейтленда "чудо-мальчик" вернулся домой со своими родителями, отцом Энтони Эльфалаком и мамой Келли.



Полиция заявляет, что они продолжают расследование, а некоторые старшие детективы в полиции Нового Южного Уэльса говорят, что "есть много вещей, которые не сходятся, в том числе заявления об отсутствии системы видеонаблюдения в семейном имуществе".



Мама Эй-Джея, Келли, не стала задавать вопросы по поводу теории исчезновения ее сына.

"Я просто сосредоточилась на том, чтобы найти его. Мы нашли его, он в безопасности. Я счастлива, и я просто хотела бы поблагодарить полицию, все сообщество, всех, кто думал о Эй Джее и помолились за него и мою семью, чтобы он благополучно вернулся. Я хочу поблагодарить всех во всем мире, поблагодарить всех во всем мире, большое вам спасибо. Он дома, я счастлив, мы счастливы, спасибо. Мы, безусловно, довольны тем, как обстоят дела на данный момент. Мы продолжим это расследование, чтобы оно было полностью комфортным, но с нашей точки зрения, это просто хорошая новость. У нас есть трехлетний мальчик, которого, вероятно, ожидали многие люди. не жив, его нашли и вернули его семье", — сказала мама мальчика.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти.

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