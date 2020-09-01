Магнитные бури: когда ждать в сентябре и как подготовиться

В первый месяц осени о себе дадут знать сильные магнитные бури. У жителей Земли еще есть время к ним подготовиться. Ведь произойдут они только в конце сентября. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Уже в первые дни сентября нам придется иметь дело с геомагнитными колебаниями. Но они будут небольшими и почти неощутимыми. Далее геомагнитная обстановка нормализуется и беспокоить жителей Земли не будет.

Магнитные бури в сентябре. Фото: pixabay.com

А вот в конце месяца нас ждет настоящий метеоудар. Сразу две мощные вспышки произойдут одна за другой - 24 и 25 сентября. Вот к ним специалисты как раз советуют подготовиться как следует.

Самыми уязвимыми в этот период будут люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если что-то беспокоит, лучше проконсультироваться с врачом уже сейчас. За несколько дней до начала магнитных бурь нужно начать высыпаться и правильно питаться. Следует отказаться от жирных продуктов и алкогольных напитков. Любое переутомление может стать дополнительным ударом. Во время сильных геомагнитных колебаний лучше больше времени проводить на свежем воздухе и избегать тяжелой работы.





После 25 сентября геомагнитное поле придет в норму, хотя последствия удара еще и могут ощущаться в течение нескольких следующих дней.

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