Магистратура или армия: в Минобороны объяснили, для каких призывников предусмотрена отсрочка

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Таисия Ерохина
Министерство обороны Украины рекомендует отсрочить призыв для тех украинцев, которые планируют осенью поступить в высшие учебные заведения и учиться для получения образования магистерского уровня. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время часа вопросов к правительству.
Как заявил министр, руководству областных и районных администраций, военным комиссариатам, местным органам образования и науки, учебным заведениям рекомендовано предоставлять отсрочку до 1 октября этого года. Так, все призывники, которые намерены продолжить обучение на магистратуре, предоставляют в военкоматы соответствующие документы из ВУЗа. Это и будет основанием для отсрочки призыва до осени.
Если же призывники столкнутся со сложностями из-за предоставления отсрочки, то в Минобороны советуют обращаться на горячую линию. По словам Тарана, каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассматривается, а виновники будут привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, как абитуриенту получить отсрочку от армии. Рекомендации предоставило МОН.
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