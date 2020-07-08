Как абитуриенту получить отсрочку от армии: рекомендации МОН

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Владимир Лавский
Выпускники нынешнего года, которые поступают в вузы, смогут оформить отсрочку от армии. Об этом сообщает официальный сайт Министерства образования и науки.
"Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения Приемным комиссиям заведений профессионального средне-специального и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащих призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерения", - идет речь в сообщении.
Это совместное решение МОН, Офиса президента и Генерального штаба вооруженных сил Украины.
Из-за эпидемии коронавируса правительство перенесло весенний призыв на май-июль 2020 года. Поэтому украинцы 18-19 лет могут быть вызваны на срочную армейскую службу лишь по собственному желанию при наличии письменного заявления призывника.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Генштабе объяснили, как будут призываться в армию украинцы 18-19 лет в мае-июле.
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