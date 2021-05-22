Магера: договор об открытом небе - важный документ в сфере контроля за вооружением государств

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Ольга Чародий
Договор об открытом небе является важным документом
в сфере контроля за вооружением государств. Об этом сообщил народный депутат
Украины IX созыва Сергей Магера "Комментарии-Украина".
Сергей Магера (фото из открытых источников)
"Он разрешает участникам осуществлять
наблюдательные полеты над территорией друг друга с целью контроля наращивания
военной силы. Если Россия выйдет из Договора, то в нем останутся только
дружественные друг другу страны, не считая Беларуси. Это 32 государства Европы,
большинство которых являются членами НАТО, а также Украина и Грузия. Но
основное противостояние происходит по линии НАТО-РФ. Соответственно, выход из
Договора России и США значительно ослабляет его эффективность", — сообщил он.
По его словам, США денонсировали ДОН из-за
нарушений РФ, которая запретила осуществлять облет территорий Абхазии и Южной
Осетии, а также окрестностей Калининграда.
"Де-факто ограничения распространялись на Крым и временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Стоит отметить, что Грузия в 2012 году прекратила выполнение своих обязательств перед Россией в рамках Договора, но не вышла из него. Считаю, что идти на полную денонсацию этого важного документа недальновидно", — добавил он.
Напомним, Госдума России проголосовала за выход из Договора об открытом небе. Соответствующий закон Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента 11 мая. После Госдумы документ должен рассмотреть еще и Совет Федерации. В Кремле обвинили в этом США, которые покинули Договор об открытом небе еще в ноябре 2020 года. В Вашингтоне подчеркнули, что это произошло из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора. При этом Россия считает эти обвинения "надуманным поводом" и такие действия США, по их мнению, нарушили баланс интересов других государств-участников.
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