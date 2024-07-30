Мадуро рано праздновать: в Венесуэле вспыхнули протесты (ВИДЕО)

В понедельник в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как авторитарного лидера Николаса Мадуро окружная избирательная комиссия официально объявила победителем президентской гонки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: Getty Images

В столице Каракасе силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона большой толпы протестующих.

Люди вышли на главную дорогу столицы, стуча кастрюлями и сковородками, из-за победы Мадуро.

Венесуэльская правозащитная организация PROVEA заявила, что вооруженные группы, поддерживающие Мадуро, стреляли в мирных демонстрантов.

Также сообщалось о протестах в других городах, включая Маракай, где оппозиционная активистка Эстефания Натера рассказала, что люди вышли на улицы, "чтобы кричать и требовать сказать правду, потому что мы знаем реальные результаты". В прибрежном штате Фалькон демонстранты повалили статую Мадуро, о чем свидетельствует видео в социальных сетях.

Следующие 24 часа будут решающими, чтобы увидеть, как Мадуро отреагирует на обвинения против него. Аналитики говорят, что в стране может возникнуть новая волна беспорядков, если протесты против режима приобретут массовый характер. Уличные демонстрации в предыдущие годы были подавлены военными, которые долгое время поддерживали Мадуро и его предшественника, покойного Уго Чавеса.

Мадуро улыбался, когда входил в Национальный избирательный совет перед церемонией в понедельник, на которой он был объявлен победителем. Национальный избирательный совет, который состоит из союзников Мадуро, еще не обнародовал окончательные результаты голосования на воскресных выборах.

Голосование было пронизано заявлениями о нарушениях. В частности, свидетелям от оппозиции отказали в доступе в штаб-квартиру Национального избирательного совета во время подсчета голосов, а избирательная комиссия якобы препятствовала обработке большего количества голосов. Власти также обвиняли в фальсификации результатов голосования в прошлом, что они отрицали.

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