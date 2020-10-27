Люди с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно ездить на такси

Язык
BTC/USD
13605.92
ETH/USD
407.87
LTC/USD
58.48
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Татьяна Веремеева
Начиная с ноября нынешнего года в Украине начнет работу
колл-центр по поддержке людей с онкологическими заболеваниями, а также для их близких от Фонда "Стоит жить". Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины.
Позвонив на горячую линию Фонда, онкопациенты смогут
заказать бесплатное такси. В Минздраве отмечают, что в условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19,
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, людям с уязвимым иммунитетом крайне опасно
пользоваться общественным транспортом.
Люди с онкологическими заболеваниями, а также их близкие
смогут получить один из трех видов
помощи:
- консультации
профессионального онкопсихолога;
— ответ экспертов на все вопросы, связанные с диагнозом: где найти деньги на лечение, какие лекарства и услуги может и должно предоставлять государство, как найти "своего" врача, какие анализы сдавать и т.д.;
- бесплатное такси до одного из государственных онкоцентров и обратно домой.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет
Министров перенаправил 61,5 млн грн из бюджета программы модернизации
молекуляно-генетической диагностики онкозаболеваний "Укравтодору", чтобы улучшить
состояние дорог во Львовской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости