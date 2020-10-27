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Люди с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно ездить на такси

Позвонив в колл-центр люди смогут не только заказать такси, но и получить консультацию врача, а также узнать, где и как можно получить необходимые медикаменты

сегодня, 18:01
Автор:

Татьяна Веремеева

Начиная с ноября нынешнего года в Украине начнет работу колл-центр по поддержке людей с онкологическими заболеваниями, а также для их близких от Фонда тоит жить". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Люди с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно ездить на такси

Позвонив на горячую линию Фонда, онкопациенты смогут заказать бесплатное такси. В Минздраве отмечают, что в условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, людям с уязвимым иммунитетом крайне опасно пользоваться общественным транспортом.

Люди с онкологическими заболеваниями, а также их близкие смогут получить один из трех видов помощи:

- консультации профессионального онкопсихолога;
ответ экспертов на все вопросы, связанные с диагнозом: где найти деньги на лечение, какие лекарства и услуги может и должно предоставлять государство, как найти "своего" врача, какие анализы сдавать и т.д.;
- бесплатное такси до одного из государственных онкоцентров и обратно домой.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет Министров перенаправил 61,5 млн грн из бюджета программы модернизации молекуляно-генетической диагностики онкозаболеваний "Укравтодору", чтобы улучшить состояние дорог во Львовской области.


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