Люди с инвалидностью смогут легче находить работу в Украине - законопроект

Правительство планирует создать более благоприятные условия для лиц с ограниченными физическими возможностями, которые хотят устроиться на работу. Об этом говорится в законопроекте №5344, который можно посмотреть на сайте Верховной Рады.

Власть упростит жизнь для лиц с инвалидностью, которые хотят работать. Фото: infinica.ru

Так организациям и предприятиям будут предоставляться дотации на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Будет осуществляться это за средства Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Кроме того, люди с ограниченными возможностями смогут проходить специальные курсы — профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку. Обучение будет проводиться также за счет Фонда соцзащиты.

Стоит отметить, что доля рабочих мест для людей с инвалидностью не изменилась. Она стабильно составит 4% от среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год. Если в штате работает от 8 до 25 человек, то компания должна выделить одно рабочее место на работника с инвалидностью.

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