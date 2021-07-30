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Любой компании важно сформировать командный дух среди сотрудников - эксперт

В компании «Хуавей Украина» знакомят своих китайских работников с украинскими праздниками, а украинцев — с китайскими

сегодня, 04:26
Автор:

Ольга Чародий

Для любой компании важно сформировать командный дух среди сотрудников той же фирмы.

Любой компании важно сформировать командный дух среди сотрудников - эксперт

Работа (фото из открытых источников)

"Мы понимаем, что результаты достигаются только сплоченной командой. В KIVI, например, подбор руководителей структурных подразделений проводится с учетом того, что основной обязанностью будет формирование эффективной команды. Менеджеры ответственны за формальное и неформальное общение в команде. Ребята часто проводят совместные активности", — сообщила PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

В компании "Хуавей Украина" знакомят своих китайских работников с украинскими праздниками, а украинцев — с китайскими.

"Недавно отмечали китайский праздник лодок-драконов и проводили мастер-класс по приготовлению традиционных рисовых пельменей зонгзи. Считаем, что такие совместные празднования способствуют формированию команды. Еще мы проводим тренинги, тимбилдинг, онлайн-встречи. За каждым новым сотрудником закреплен ментор, который рассказывает новичку о ценности компании, корпоративной культуре, миссии и основных правилах поведения — и внутри компании, и с клиентами", — рассказал заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.

Он также сообщил, что у компании "Хуавей Украина" есть собственный Университет знаний с онлайн-платформой с различными курсами для каждого департамента или профессии, также практикуются внешние тренинги — как от лучших учебных компаний так и за рубежом, в штаб-квартире Huawei.

"Кроме системы бонусов, у нас действует программа профессионального роста Competency & Qualifications. Это своеобразная аттестация, которая заключается в градации работников по уровням и поощряет совершенствовать компетенции и повышать свой уровень. Лучшим работникам предлагаются продвижения по карьерной лестнице, разнообразные проекты, дополнительные бонусы… Как правило, внутренние тренинги проводятся ежемесячно. В общем мы их организуем в зависимости от запросов, поступающих от департаментов. Недавно проводили тренинг "Гетьманские переговоры" с Киевской международной бизнес-школой для департаментов, работающих с клиентами", — рассказал представитель "Хуавей Украина".

 Напомним, государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) Японии — крупнейший пенсионный фонд мира — получил рекордную доходность за прошлый финансовый фонд (в Японии он считается с марта прошлого года по март текущего) в размере 37,8 триллиона иен или 339 миллиардов долларов США. Доходность японских пенсионных инвестиций за год составила 25%.



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