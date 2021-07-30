Любой компании важно сформировать командный дух среди сотрудников - эксперт

Для любой
компании важно сформировать командный дух среди сотрудников той же фирмы.
Работа (фото из открытых источников)
"Мы
понимаем, что результаты достигаются только сплоченной командой. В KIVI,
например, подбор руководителей структурных подразделений проводится с учетом
того, что основной обязанностью будет формирование эффективной команды.
Менеджеры ответственны за формальное и неформальное общение в команде. Ребята
часто проводят совместные активности", — сообщила PR-менеджер компании KIVI
Анастасия Киосева.
В компании
"Хуавей Украина" знакомят своих
китайских работников с украинскими праздниками, а украинцев — с китайскими.
"Недавно
отмечали китайский праздник лодок-драконов и проводили мастер-класс по
приготовлению традиционных рисовых пельменей зонгзи. Считаем, что такие
совместные празднования способствуют формированию команды. Еще мы проводим
тренинги, тимбилдинг, онлайн-встречи. За каждым новым сотрудником закреплен
ментор, который рассказывает новичку о ценности компании, корпоративной
культуре, миссии и основных правилах поведения — и внутри компании, и с
клиентами", — рассказал заместитель руководителя Департамента персонала
компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.
Он также
сообщил, что у компании "Хуавей Украина" есть собственный Университет знаний с
онлайн-платформой с различными курсами для каждого департамента или профессии,
также практикуются внешние тренинги — как от лучших учебных компаний так и за
рубежом, в штаб-квартире Huawei.
"Кроме
системы бонусов, у нас действует программа профессионального роста Competency
& Qualifications. Это своеобразная аттестация, которая заключается в
градации работников по уровням и поощряет совершенствовать компетенции и
повышать свой уровень. Лучшим работникам предлагаются продвижения по карьерной
лестнице, разнообразные проекты, дополнительные бонусы… Как правило, внутренние
тренинги проводятся ежемесячно. В общем мы их организуем в зависимости от
запросов, поступающих от департаментов. Недавно проводили тренинг "Гетьманские
переговоры" с Киевской международной бизнес-школой для департаментов,
работающих с клиентами", — рассказал представитель "Хуавей Украина".
Напомним, государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) Японии — крупнейший пенсионный фонд мира — получил рекордную доходность за прошлый финансовый фонд (в Японии он считается с марта прошлого года по март текущего) в размере 37,8 триллиона иен или 339 миллиардов долларов США. Доходность японских пенсионных инвестиций за год составила 25%.
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