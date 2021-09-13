Любимая страна украинских туристов ужесточила правила въезда для привитых от коронавируса

Учитывая ожидаемое изменение эпидемиологической картины в Черногории, были рассмотрены различные сценарии, связанные с мерами — от блокировки отдельных городов от введения комендантского часа по всей стране. Информацию об ужесточении правил разместили на сайте правительства страны.

Черногория ужесточила правила, фото с открытых источников

Учитывая, что более 45% взрослых получили только первую дозу вакцины, в европейской стране решили усилить некоторые меры безопасности. Соответственно, правительство Черногории приняло новые меры по борьбе от коронавируса, которые вступают в силу 11 сентября и будут действовать до 24 сентября.

В частности, статус частичной вакцинации больше не будет признаваться в Национальном цифровом сертификате COVID. В этом смысле Национальный цифровой сертификат COVID будет действительным только в том случае, если лицо соответствует одной из установленных условий:



- прошло 14 дней после второй дозы дводозовои вакцины, или что прошло 14 дней после иммунизации однократной вакциной;



— лицо имеет отрицательный тест на ПЦР на COVID-19, сделанный за 72 часа или положительный тест на ПЦР;

— лицо имеет отрицательный быстрый тест на антиген, сделан не ранее, чем за 48 часов.

На свадьбах и других частных торжественных мероприятиях, а также на спортивных мероприятиях, проводимых в помещении, может присутствовать до 100 человек при условии, что они соответствуют одной из установленных условий Национального цифрового сертификата COVID. Количество присутствующих на таких мероприятиях на террасах и в садах заведений общественного питания не ограничено, но все гости, а также работники должны соответствовать одной из установленных условий.

Также в правительстве напомнили, что выполнять живую музыку в интерьере заведений общественного питания запрещено. Все организаторы всех этих мероприятий обязаны назначить лицо, которое будет осуществлять контроль и нести ответственность за соблюдение этих мер.

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