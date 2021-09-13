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Главная Новости Общество события Любимая страна украинских туристов ужесточила правила въезда для привитых от коронавируса
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Любимая страна украинских туристов ужесточила правила въезда для привитых от коронавируса

С 14 сентября иностранные туристы смогут въехать в Черногорию без обязательной сдачи ПЦР-теста только при прохождении полного курса прививок

сегодня, 12:55
Автор:

Хмільовська Інна

Учитывая ожидаемое изменение эпидемиологической картины в Черногории, были рассмотрены различные сценарии, связанные с мерами — от блокировки отдельных городов от введения комендантского часа по всей стране. Информацию об ужесточении правил разместили на сайте правительства страны.

Любимая страна украинских туристов ужесточила правила въезда для привитых от коронавируса

Черногория ужесточила правила, фото с открытых источников

Учитывая, что более 45% взрослых получили только первую дозу вакцины, в европейской стране решили усилить некоторые меры безопасности. Соответственно, правительство Черногории приняло новые меры по борьбе от коронавируса, которые вступают в силу 11 сентября и будут действовать до 24 сентября.

В частности, статус частичной вакцинации больше не будет признаваться в Национальном цифровом сертификате COVID. В этом смысле Национальный цифровой сертификат COVID будет действительным только в том случае, если лицо соответствует одной из установленных условий:

- прошло 14 дней после второй дозы дводозовои вакцины, или что прошло 14 дней после иммунизации однократной вакциной;

— лицо имеет отрицательный тест на ПЦР на COVID-19, сделанный за 72 часа или положительный тест на ПЦР;

— лицо имеет отрицательный быстрый тест на антиген, сделан не ранее, чем за 48 часов.

На свадьбах и других частных торжественных мероприятиях, а также на спортивных мероприятиях, проводимых в помещении, может присутствовать до 100 человек при условии, что они соответствуют одной из установленных условий Национального цифрового сертификата COVID. Количество присутствующих на таких мероприятиях на террасах и в садах заведений общественного питания не ограничено, но все гости, а также работники должны соответствовать одной из установленных условий.

Также в правительстве напомнили, что выполнять живую музыку в интерьере заведений общественного питания запрещено. Все организаторы всех этих мероприятий обязаны назначить лицо, которое будет осуществлять контроль и нести ответственность за соблюдение этих мер.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине вводят новые правила въезда для паломников : что нужно знать.


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Источник: https://www.gov.me/clanak/obracanje-ministarke-zdravlja-dr-jelene-borovinic-bojovic-na-press-konferenciji-povodom-predstavljanja-novih-epidemioskih-mjera
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