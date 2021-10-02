Любимая Саакашвили ответила хейтерам в соцсети: что она заявила

Представительница парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько не одобряет позицию своих коллег, что подняли в соцсетях хейт относительно их отношений с любимым, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Оппозиционный грузинский политик, возглавлявший в Украине национальный Совет реформ, теперь выехал в Грузию, находится там в тюрьме.

Ранее Ясько раскритиковали за то, что она встречалась с женатым мужчиной (скриншот)

Именно в этой ситуации, когда депутат написала пост о любви и их отношениях, ее коллега из парламента, представитель партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментариях спросила, развелся ли с первой женой Саакашвили и подняла тему ее отношений с женатым мужчиной.

Народный депутат ответила на вопрос журналиста УНИАН, о гласности отношений и первом браке ее возлюбленного. По словам Елизаветы Ясько, лучше бы эта народная избранница беспокоилась за нашу страну и думала об отстаивании национальных интересов, тогда бы частная жизнь коллег ее бы не интересовала, не било на это времени. И что ей стыдно за такие комментарии.

Госпожа Ясько не понимает и считает недопустимым хейт под информацией об их отношениях с любимым. Ответ всем интересным дал сам Саакашвили в видео. Он, в частности, вспоминает о прошлом и благодарит все, что с ним случилось. Также выражает благодарность своей первой жене. Но сейчас правда такова, что они с Елизаветой вместе и время идти вперед.

Депутат еще подытожила, что в Грузии идет большая борьба, в ней она вместе с любимым.

Вместе с тем любимая грузинского политика не ответила на вопрос, как долго они с Михаилом держали в тайне свои отношения. Она только обмолвилась, что какое-то время уже есть.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Михаила Саакашвили задержали в Грузии .

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