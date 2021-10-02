logo
Русский Українська

BTC/USD

48250.11

ETH/USD

3453.24

LTC/USD

172.07

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Любимая Саакашвили ответила хейтерам в соцсети: что она заявила
commentss НОВОСТИ Все новости

Любимая Саакашвили ответила хейтерам в соцсети: что она заявила

Она отметила, что Саакашвили благодарен своей "бывшей жене"

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева

Представительница парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько не одобряет позицию своих коллег, что  подняли в соцсетях хейт относительно их отношений с любимым, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Оппозиционный грузинский политик, возглавлявший в Украине национальный Совет реформ, теперь выехал в Грузию, находится там в тюрьме.

Любимая Саакашвили ответила хейтерам в соцсети: что она заявила

Ранее Ясько раскритиковали за то, что она встречалась с женатым мужчиной (скриншот)

Именно в этой ситуации, когда депутат написала пост о любви и их отношениях, ее коллега из парламента, представитель партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментариях спросила, развелся ли с первой женой Саакашвили и подняла тему ее отношений с женатым мужчиной.

Народный депутат ответила на вопрос журналиста УНИАН, о гласности отношений и первом браке ее возлюбленного. По словам Елизаветы Ясько, лучше бы эта народная избранница беспокоилась за нашу страну и  думала об отстаивании национальных интересов, тогда бы  частная жизнь коллег ее бы не  интересовала, не било на  это времени. И что ей стыдно за такие комментарии.

Госпожа Ясько не понимает и считает недопустимым хейт под информацией об их отношениях с любимым. Ответ всем интересным дал сам Саакашвили в видео. Он, в частности, вспоминает о прошлом и благодарит все, что с ним случилось. Также выражает благодарность своей первой жене. Но сейчас правда такова, что они с Елизаветой вместе и время идти вперед.

Депутат еще подытожила, что в Грузии идет большая борьба, в ней она вместе с любимым.

Вместе с тем любимая грузинского политика не ответила на вопрос, как долго они с Михаилом держали в тайне свои отношения. Она только обмолвилась, что какое-то время уже есть.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Михаила Саакашвили задержали в Грузии .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/politics/kohana-saakashvili-vidpovila-deputatkam-za-heyt-u-socmerezhi-novini-ukrajina-11564746.html?_gl=1*zooywm*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMzE5MTQ3NS4xNTUuMS4xNjMzMTkxNTQ1LjU3*_ga_DENC12J6P3*MTYzMzE5MTQ3NS4xM
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ