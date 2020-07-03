Ляшко показал, как отгулял 30-летие выпуска из интерната (ФОТО, ВИДЕО)

Экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко отгулял 30-ю годовщину выпуска из интерната. В воскресенье, 28 июня, Ляшко приехал в город Борзна Черниговской области на празднование с одноклассниками 30-летия выпуска из местной специализированной школы-интерната. Кадры с празднования политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме того, перед встречей с бывшими одноклассниками Ляшко выложил в сеть свое фото с выпускного класса в военной форме и поделился воспоминаниями об интернатской столовой.

"30 лет назад я закончил школу-интернат в Борзне. В мае были сборы, поэтому на фото я в военной форме. Там, за моей спиной – столовая, где готовили самый вкусный борщ и котлеты. Помню, будто вчера было. Как быстро летит время...", – написал лидер Радикальной партии.

По дороге в Борзну Ляшко рассказал, как сложились судьбы людей, с которыми он сидел за одной партой. Однако не смог обойти текущую политическую ситуацию в стране и на примере выпускников своего интерната попытался доказать абсурдность утверждений председателя комитета Верховной Рады по соцполитике от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях низкого качества".

"У нас в классе было 36 учеников. Сироты, из бедных семей или из семей алкашей. Но все стали людьми. Таня Пшеничная – врач, Олег Филин, Леша Фесай, Леша Алексеенко – военные, Оля Кайрот – поэтесса, работает в Борзнянской интернатовской библиотеке, Ира Будник – учительница. Но все они на старте были "дети низкого качества", потому что из бедных и многодетных семей. Поэтому когда нас унижают – всю страну унижают, потому что у нас 90% детей в бедных семьях родились", – рассказал политик.

Кроме того, Ляшко навестил и своих школьных учителей. Лидер РПЛ выложил в сеть видео, где он слушает песни своего преподавателя иностранного языка Владимира Чубака в компании его жены и учительницы математики Елены Чубак. Сын супругов педагогов Александр также был одноклассником политика.

Далее, традиционно для встречи выпускников, Ляшко и одноклассники устроили небольшое застолье в Борзнянском кафе "Талисман". Как высказался глава РПЛ, выпускники "подвижевали на террасе" заведения.

Добавим, что одна из присутствующих на праздновании – врач Татьяна Пшеничная – является не только одноклассницей политика, но и членом Радикальной партии. Она тоже выложила в соцсети фотографии со встречи выпускников.

"Олег, спасибо за приятные моменты встречи, за то, что ты никогда не чураешься своих одноклассников! Пусть нам завидуют люди высшего сорта, наверное, они не знают настоящей и искренней дружбы, что берет начало со школы”, – прокомментировала встречу Татьяна в своем Facebook.

Кроме этого, о дружбе и первой встрече в интернате с юным Ляшко рассказала другая одноклассница – поэтесса Ольга Кайрод.

"Услышали, что интересный парень пришел в нашем класс, и конечно, пошли знакомиться. Олежка сразу при нашей первой встрече показал, какой он толерантный и воспитанный. Встретил нас, встал, взял каждую за ручку, поцемал нас в ручки, поздоровался, и так мы познакомились. Он был с дипломатом, галстук на нем был, не так, как наши ребята ... Случалось ему где-то подработать. Он принесет эту сумочку еды и раздаст нам в рабочей комнате. Никогда он никуда ничего не прятал. Вот он был такой, обычный, простой, настоящий друг", – говорит Ольга.





Отмечается, что город Борзна Черниговской области, где расположена специализированная школа-интернат, в которой учился политик, входит в состав №208 избирательного округа. Здесь в 2012 году Ляшко третий раз стал депутатом и впервые попал в Верховную Раду как нардеп-мажоритарщик.

Напомним, Мэр Чернигова Атрошенко поддержал Ляшко на выборах по 208 округу.

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