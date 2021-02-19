Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет на полмиллиона – председатель НАПК

Бывший народный депутат Олег Ляшко подделал лотерейный билет, который свидетельствовал о его выигрыше в более чем 500 тысяч гривен. Об этом в интервью изданию НВ рассказал руководитель Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Олег Ляшко - фото из открытых источников

"НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил эту статью", — рассказал глава НАПК .

По словам Новикова, экс-нардеп может быть привлечен к ответственности за декларирование недостоверной информации. Это может произойти, если Агенство сможет установить, что факта выигрыша не было.

Напомним, что народный избранник, "слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти два миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Данную информацию можно просмотреть в Едином государственном реестре деклараций. Павлюк отметил в своей декларации, что 1 939 868 гривен — это лотерейный выигрыш, однако эти деньги поступали частями из шести различных фирм. Отметим, что это не первый раз, когда Павлюку значительно везло. Шесть месяцев назад народный депутат уже вносил в декларацию ведомости о выигрыше практически миллиона.

Ранее "Комментарии" сообщали, что семейная пара из Великобритании выиграла в лотерею. У каждого был свой билет, и оба из них оказались счастливыми. Лиз и Ронни Куксон решили испытать удачу и принять участие в розыгрыше призов по почтовому индексу — People’s Postcode Lottery. У них на руках было два билета, благодаря которым они и стали победителями. И теперь супруги смогут забрать приз в размере 30 тысяч футов, а это около 39 тысяч долларов.

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