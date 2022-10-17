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1xBet продолжает работать в Украине в пользу ФСБ и ГРУ РФ

Сергей Цибин и Александр Родин, как учредитель и руководитель ООО “Твоя беттинговая компания”, продолжают продвигать в Украине интересы российских спецслужб

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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ООО "Твоя беттинговая компани" продолжает работать в Украине и собирать персональные данные украинцев в пользу ФСБ и ГРУ РФ на нелегально работающем сайте 1xbet.com. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Прямой".

1xBet продолжает работать в Украине в пользу ФСБ и ГРУ РФ

Букмекер 1xBet. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, в разгар войны с Россией, во время которой беспощадно обстреливаются украинские мирные города, когда каждый украинец старается внести свой вклад в победу, некоторые дельцы с украинскими паспортами, не стесняясь, продолжают работать на российскую федерацию. Сергей Цибин и Александр Родин – учредитель и руководитель ООО “Твоя беттинговая компания”, представители в Украине российского бренда 1xBet. Практически в самом начале полномасштабного вторжения фашистской РФ ООО “Твоя беттинговая компания”, возглавляемая Цибиным и Родиным, получила лицензию от КРАИЛ на работу в Украине под российским брендом 1xBet.

"После громких расследований и петиции к Президенту Украины, КРАИЛ аннулировала лицензию  "Твоя беттинговая компания" на работу под брендом 1xBet, хотя до этого упорно делала вид, что не замечает российского следа в украинской компании, несмотря на все выступления активистов и расследователей, которые доказали, что наличие лицензии на работу на рынке азартных игр Украины у такой компании как 1xBet — это вопрос национальной безопасности. Однако по сей день “Твоя беттинговая компания” продолжает существовать, несмотря на отсутствие лицензии на ее основной вид деятельности, более того, пытается через суд вернуть себе аннулированные лицензии. Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Youcontrol компания не пребывает в процессе прекращения своей деятельности. На сегодня "Твоя беттинговая компания" осуществляет контроль за работой по сбору персональных данных через материнский сайт 1xbet.com, который по-прежнему доступен из Украины и первым делом предлагает посетителю оставить свой украинских номер телефона и платить (или получать выигрыши) в гривнах на карты украинских банков", — говорится в материале.

1xBet продолжает работать в Украине в пользу ФСБ и ГРУ РФ - фото 2

СМИ подчеркивает, очевидно, что подобные задачи были спущены российскими кураторами, и на решение данных задач были выделены существенные средства, о чем свидетельствует имеющийся результат в виде оставшегося незамеченным и незаблокированным домена 1xbet.com. 1xBet и ее московские кураторы не жалеют денег ни на своих агентов в Украине Цибина и Родина, ни на коррумпированных представителей власти, ни на суды. Похоже, что созданная Цибиным и Родиным по указанию ФСБ и ГРУ РФ коррупционная схема позволяет контролировать и обеспечивать стабильность процесса сбора персональных данных украинцев в пользу спецслужб России. Несмотря на миллионы, которые Цибин и Родин тратят на обеспечение врага необходимой информацией, несмотря на их уверенность, что они смогут откупиться от предательства Украины и украинцев, хочется верить, что несмотря на все это коллаборанты Цибин и Родин получат справедливое наказание и компетентные органы не потеряют их из вида.



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Источник: https://prm.ua/predstavnyky-1xbet-v-ukraini-tsybin-serhiy-ta-rodin-oleksandr-prosuvaiut-v-ukraini-koruptsiyni-skhemy-za-doruchenniam-fsb-ta-hru-rf/
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