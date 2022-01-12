Львовяне нашли новое применение кофейной гуще – теперь гололедица не страшна

Как известно, Львов сегодня называют не только культурной столицей Украины, но и кофейным центром страны. Однако зимой львовяне не только готовят вкусный кофе, но и посыпают кофейной гущей тротуары. Кофе защищает от гололеда. Оно лучше, чем соль. Гущу собирает весь город: большие кофейные сети, десятки мелких кафе и жители. Хорошая идея от львовян, которую могут взять на вооружение и в других городах Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет "DW".

Кофейная гуща. Фото: из открытых источников

Кофейной гущи во Львове действительно достаточно. Поэтому ее в больших объемах сдают коммунальщикам. Продавцы рассказывают, что установили специальные контейнеры для органических отходов, куда и сбрасывают кофейную гущу. Далее эту смесь используют для борьбы с морозами и гололедицей. Во Львове кофейной гущей посыпают тротуары.

Таким образом, именно от Львова пошла экологическая инициатива по сбору кофейной гущи для борьбы с гололедицей. Активно эту идею начали внедрять год назад. Городские власти охотно ее поддержали, ведь уже давно занимались вопросом альтернативы соли и песка в борьбе с гололедицей. От соли большие проблемы – она разъедает и повреждает брусчатку, а весной вредит газонам, когда попадает на траву. А от кофе нет вреда. Кофейная гуща, которую коммунальщики сметают на траву, не вредит газону. Есть даже плюс – из-за темного цвета кофе в солнечную погоду снег быстрее тает. К тому же, прогуливаться по кофейной гуще нравится не только горожанам, но и их пушистым любимцам. Опять же, кофейная гуща не столько вредит четырехлапым, сколько соль.

Издание рассказывает, что из кофейной гущи во Львове даже делают компост, который используют для озеленения города. Такой компост могут приобрести фермеры, пополнив городской бюджет.

Контейнеры для сбора кофейной гущи устанавливают по всему городу.

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