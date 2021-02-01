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Львовский эксперимент: с гололедом борются кофейной гущей (ФОТО, ВИДЕО)

Изначально кофейную гущу для борьбы с гололедом используют в парках Львова

сегодня, 17:42
Автор:

Вечканова Елена

Во Львове начали экспериментальную борьбу со скользкими тротуарами и дорожками. Вместо привычных песка или соли поверхность земли посыпают кофейной гущей. Об ожиданиях и первых попытках глобального преобразования Львова в кофейный город рассказали во Львовском городском совете.

Львовский эксперимент: с гололедом борются кофейной гущей (ФОТО, ВИДЕО)

Теперь Львов действительно будет кофейным городом. Фото: Роман Балук

Интересно, что подобный способ победить гололед львовяне "подсмотрели" у британцев. В Англии кофейную гущу также интенсивно используют для посыпки скользких поверхностей. Интересно, что такая смесь положительно влияет еще и на окружающую среду, поскольку содержит питательные вещества — это позже отразится на зеленых насаждениях.

Львовский эксперимент: с гололедом борются кофейной гущей (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Львовский эксперимент: с гололедом борются кофейной гущей (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Львовский эксперимент: с гололедом борются кофейной гущей (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Идея посыпать дорожки кофейной гущей поступила от советника городского головы Львова Ирины Оршак.

"Я подумала: почему бы так не сделать у нас, ведь Львов считается кофейной столицей Украины. Львовяне любят пить кофе, есть большая сеть кофеен, поэтому возникла идея попробовать этот метод в нашем городе", — подчеркнула политик.

Изначально к такому эксперименту прибегли исключительно на территории львовских парков. Первые "кофейные" дорожки появились благодаря работникам коммунальных служб в парке "700-летия Львова".

Ожидается, что лед будет таять, прежде всего, не из-за определенных свойств кофейных остатков, а благодаря своему темному цвету, из-за чего солнечные лучи лучше прогревать поверхность земли.

Следует отметить, что городские кофейни совершенно безвозмездно присоединились к такому экологического эксперимента.

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Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/283825-u-parku-lvova-vpershe-vykorystaly-kavovu-hushchu-dlia-borotby-z-ozheledytseiu
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