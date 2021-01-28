Как сделать чашку кофе еще вкуснее: ответ ученых

Ученые провели новый научный эксперимент, в ходе которого изучили, что влияет на вкусовые рецепторы человека. Для этого они пригласили 400 мужчин и женщин, которым было предложено пить кофе в наушниках. Оказывается, с помощью этого можно услышать звуки кофе и лучше его распробовать. Об этом пишет sciencedirect.

Как сделать вкусный кофе. Кофе. Фото: unsplash

С первой чашкой кофе добровольцы услышали звуки с уровнем громкости в 85 децибел – нормальный уровень громкости в кейтеринговом бизнесе. Со второй чашкой звук уменьшился – 65 децибел. Хотя обе чашки ароматного напитка были абсолютно одинаковыми.

После чего участники заявили, что вторая чашка кофе была значительно вкуснее первой. Также они были уверены в том, что напиток во второй чашке был значительно дороже, изысканного сорта.

Объясняется подобное заблуждение тем, что когда люди пьют кофе в шумной атмосфере, то они не так чувствительны к вкусу и прочим моментам. Шум может повлиять на то, насколько горьким, сладким или ароматным будет кофе в нашей чашке.

Именно по этой причине специалисты рекомендуют пить кофе в тишине. Если же такая возможность предоставляется крайне редко, то можно использовать наушники. Хорошо подойдет для этого легкая джазовая музыка.

Как сообщало издание "Комментарии", что будет с вашим организмом, если вы каждый день будете пить кофе. Большинство людей любит начинать свой день с этого ароматного и вкусного напитка. И это действительно хорошая привычка, которая не только бодрит, но и поддерживает здоровье. Конечно же, если только ею не злоупотреблять.

Снижает риск заболеть раком В составе кофе есть антиоксиданты, которые не только защищают клетки от старения, но и способны защитить от рака. Ученые заявили о том, что несколько чашек кофе в день существенно снижают риск развития диабета, болезни Паркинсона, деменции, цирроза печени и некоторых видов рака.

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