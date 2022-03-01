Лукашенко в очередной раз не сдержал обещание: белорусские войска вторглись в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на заверения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что белорусские войска не будут участвовать в "военной операции против Украины" военные из Беларуси все же пересекли украинскую границу и зашли на территорию Украины в Черниговской области. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердил в интервью "Суспільному" спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Он заявил, что действительно белорусские войска зашли на территорию Украины со стороны Черниговской области.
Ранее Лукашенко рассказал, как ему позвонил президент РФ Владимир Путин 24 февраля в 5 утра и сообщил, что Россия начинает военную операцию против Украины, заходить войска РФ будут также со стороны Беларуси.
Якобы одной из причин такого решения есть то, что зенитные и ракетные дивизионов ВСУ были размещены в непосредственной близости от белорусской границы. В Москве считают, что зенитные и ракетные дивизионы могли запустить свои снаряды по территории Беларуси в непосредственном расположении российских войск. По словам Александра Лукашенко, в Кремле приняли решение нанести упреждающий удар по тяжелым вооружениям ВСУ. Александр Лукашенко считает, что, если бы россияне не совершили обстрел территории Украины 24 февраля, то вполне может быть, что ракеты с территории Украины прилетели бы в Гомель и Мозырь.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, почему героическое сопротивление украинской армии российскому агрессору не смогло повлиять на планы Путина и тот, как и прежде намерен оккупировать Украину. Поэтому российские войска продолжат свое наступление.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Олег
сегодня, 12:49
Покрошить в капусту и удобрить украинский чернозём. Суки ебучие,никто живым не уйдёт.
Влад
сегодня, 12:46
БІЛОРУСИ ЗАКІНЧЕНІ ПІДАРИ...!!! ВБЄМО ТА ПОХОРОНЕМО УСІХ ЗАГАРБНИКІВ В УКРАЇНІ...!!!
Агент 007
сегодня, 12:33
Гнида бульбашовская