Лукашенко в очередной раз не сдержал обещание: белорусские войска вторглись в Украину

Несмотря на заверения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что белорусские войска не будут участвовать в "военной операции против Украины" военные из Беларуси все же пересекли украинскую границу и зашли на территорию Украины в Черниговской области. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердил в интервью "Суспільному" спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Он заявил, что действительно белорусские войска зашли на территорию Украины со стороны Черниговской области.

Ранее Лукашенко рассказал, как ему позвонил президент РФ Владимир Путин 24 февраля в 5 утра и сообщил, что Россия начинает военную операцию против Украины, заходить войска РФ будут также со стороны Беларуси.

Якобы одной из причин такого решения есть то, что зенитные и ракетные дивизионов ВСУ были размещены в непосредственной близости от белорусской границы. В Москве считают, что зенитные и ракетные дивизионы могли запустить свои снаряды по территории Беларуси в непосредственном расположении российских войск. По словам Александра Лукашенко, в Кремле приняли решение нанести упреждающий удар по тяжелым вооружениям ВСУ. Александр Лукашенко считает, что, если бы россияне не совершили обстрел территории Украины 24 февраля, то вполне может быть, что ракеты с территории Украины прилетели бы в Гомель и Мозырь.

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