logo

BTC/USD

70910.59

ETH/USD

3589.39

LTC/USD

94.82

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Лучший автомобиль 2024" по версии World Car Awards
commentss НОВОСТИ Все новости

"Лучший автомобиль 2024" по версии World Car Awards

Звание лучшего автомобиля 2024 года получил KIA EV9

сегодня, 14:18
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Во время премии World Car of the Year объявили лучший автомобиль года. Победитель премии 2024 – электрический кроссовер KIA EV9. Об этом сообщили в Укравтопроме.

"Лучший автомобиль 2024" по версии World Car Awards

Эксперты назвали лучший автомобиль в 2024 году

Кроме самого высокого звания, KIA EV9 также получила награду за лучший электромобиль года, что еще больше подчеркивает ее инновационность и экологичность. Она опередила конкурентов благодаря передовым технологиям, дизайну и впечатляющим характеристикам, в частности, дальности пробега на одном заряде и времени зарядки.

В других номинациях победителями стали не менее значимые модели. BMW 5 SERIES/i5 завоевала звание World Luxury Car, подтвердив звание марки, как производителя роскошных и высокотехнологичных автомобилей.

Volvo EX30 получил звание World Urban Car, указывая на важность разработки компактных и эффективных городских транспортных средств.

IONIQ 5 N получил титул World Performance Car, демонстрируя, что электромобили могут быть не только экологически чистыми, но и высокопроизводительными. В то время как TOYOTA PRIUS была отмечена в категории World Car Design, подчеркнув внимание компании к инновационному дизайну и влиянию на узнаваемость бренда.

Нынешние результаты World Car Awards ярко демонстрируют тренд на электрификацию транспорта и стремление производителей к инновациям и устойчивому развитию. Модель KIA EV9, с ее преимуществами в сфере экологичности, технологий и дизайна, является воплощением этих трендов и заслуженно завоевывает титул лучшего автомобиля 2024 года.

Напомним, что учитывая стремительный рост цен на горючее и растущее внимание к экологии, выбор экономичного авто становится не только вопросом личной выгоды, но и вкладом в общую борьбу с изменением климата. Определяя наиболее эффективные модели года, специалисты motor1.com представили рейтинг, включающий в себя десять самых экономичных новых бензиновых автомобилей 2024 года по стандарту WLTP.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости