"Лучший автомобиль 2024" по версии World Car Awards

Во время премии World Car of the Year объявили лучший автомобиль года. Победитель премии 2024 – электрический кроссовер KIA EV9. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Эксперты назвали лучший автомобиль в 2024 году

Кроме самого высокого звания, KIA EV9 также получила награду за лучший электромобиль года, что еще больше подчеркивает ее инновационность и экологичность. Она опередила конкурентов благодаря передовым технологиям, дизайну и впечатляющим характеристикам, в частности, дальности пробега на одном заряде и времени зарядки.

В других номинациях победителями стали не менее значимые модели. BMW 5 SERIES/i5 завоевала звание World Luxury Car, подтвердив звание марки, как производителя роскошных и высокотехнологичных автомобилей.

Volvo EX30 получил звание World Urban Car, указывая на важность разработки компактных и эффективных городских транспортных средств.

IONIQ 5 N получил титул World Performance Car, демонстрируя, что электромобили могут быть не только экологически чистыми, но и высокопроизводительными. В то время как TOYOTA PRIUS была отмечена в категории World Car Design, подчеркнув внимание компании к инновационному дизайну и влиянию на узнаваемость бренда.

Нынешние результаты World Car Awards ярко демонстрируют тренд на электрификацию транспорта и стремление производителей к инновациям и устойчивому развитию. Модель KIA EV9, с ее преимуществами в сфере экологичности, технологий и дизайна, является воплощением этих трендов и заслуженно завоевывает титул лучшего автомобиля 2024 года.

Напомним, что учитывая стремительный рост цен на горючее и растущее внимание к экологии, выбор экономичного авто становится не только вопросом личной выгоды, но и вкладом в общую борьбу с изменением климата. Определяя наиболее эффективные модели года, специалисты motor1.com представили рейтинг, включающий в себя десять самых экономичных новых бензиновых автомобилей 2024 года по стандарту WLTP.