Лондон нацелился прикрыть главную лазейку в обходе санкций РФ

Великобритания и группа стран Евросоюза намерены принять новые меры против "теневого флота" нефтяных танкеров, который РФ использует для обхода международных санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на источники и соответствующие документы. По их данным, план должны одобрить в кулуарах заседания Европейского политического сообщества, которое состоится уже в этот четверг, 18 июля.

"Теневой флот" нефтяных танкеров. Фото: из открытых источников

Государства намерены обмениваться информацией о российском флоте, чтобы координировать меры реагирования на создаваемые его кораблями и посредниками риски. Также они будут работать с частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

По информации журналистов, страны создадут группу для срочного принятия "конкретных мер", чтобы России было еще сложнее извлекать прибыль из своих нефтяных ресурсов. Один из собеседников сказал журналистам, что эти меры могут привести к увеличению санкционного списка российских судов.

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других государств, зависящих от мировых морей и океанов. Многие суда этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", — говорится в документе.

Отметим, ранее опять же "Bloomberg" сообщал, что вслед за нефтью Россия создает теневой флот для экспорта сжиженного газа.

В течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением на Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Как отмечает агентство, газ является ключом к планам Кремля по увеличению экспорта, пополнению государственной казны и финансированию его военной машины, но для этого требуется большая доля мирового рынка СПГ, теперь, когда некогда прибыльная европейская трубопроводная торговля практически прекращена.



