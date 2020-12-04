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Локдаун в Украине не повлияет на поездки за границу – Кулеба

Глава МИД считает нецелесообразным прекращать авиасообщение и закрывать границы

сегодня, 17:31
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное введение локдауна на всей территории страны, в частности рассказав о поездках за границу во время жесткого карантина. 

Локдаун в Украине не повлияет на поездки за границу – Кулеба

ФОТО: Из открытых источников

По мнению министра иностранных дел, закрытие аэропортов и запрет въезда для граждан других стран является нецелесообразным.

"Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", — заявил Кулеба.

Глава МИД также объяснил, что локдаун, решение по которому будет принимать Кабинет министров, будет отличаться от того, который был в стране весной. По его словам, главной задачей "весеннего локдауна" было перекрыть каналы возможного попадания вируса на территорию Украины. 

"Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным", — подчеркнул глава МИД.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минздрав предлагает локдаун после Нового года. Главa Минздрава Максим Степaнов заявил, что Министерство здрaвoохранения не будет предлaгать введение лoкдауна в этом году. По словам чиновника, ужесточение карантина может произойти с первых чисел января 2021 года. 

В Министерстве здравоохранения также считают, что ужесточенный карантин должен продлиться в Украине три недели, тогда будет возможным достичь наибольшего эффекта снижения количества заболеваний. 






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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4302783-lokdaun-v-ukrayne-ne-povlyiaet-na-poezdky-za-hranytsu-kuleba
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