Локдаун в Украине не повлияет на поездки за границу – Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное введение локдауна на всей территории страны, в частности рассказав о поездках за границу во время жесткого карантина.

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По мнению министра иностранных дел, закрытие аэропортов и запрет въезда для граждан других стран является нецелесообразным.

"Моя позиция как министра иностранных дел — закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", — заявил Кулеба.

Глава МИД также объяснил, что локдаун, решение по которому будет принимать Кабинет министров, будет отличаться от того, который был в стране весной. По его словам, главной задачей "весеннего локдауна" было перекрыть каналы возможного попадания вируса на территорию Украины.

"Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным", — подчеркнул глава МИД.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минздрав предлагает локдаун после Нового года. Главa Минздрава Максим Степaнов заявил, что Министерство здрaвoохранения не будет предлaгать введение лoкдауна в этом году. По словам чиновника, ужесточение карантина может произойти с первых чисел января 2021 года.



В Министерстве здравоохранения также считают, что ужесточенный карантин должен продлиться в Украине три недели, тогда будет возможным достичь наибольшего эффекта снижения количества заболеваний.

















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