Согласно данным Укргидрометцентра, завтра, 16 мая, в некоторых областях Украины пройдут дожди. Также синоптики прогнозируют незначительное похолодание, пишет "УНИАН".

Ливни и похолодание: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода - фото из открытых источников

В частности, специалисты ожидают ливни в западной части страны. Температура при этом снизится до 18-20 градусов со знаком "плюс". Южные регионы также завтра настигнет дождливая погода, однако днем температура воздуха будет колебаться в пределах 23-26 градусов выше нуля.

На севере Украины должно быть сухо, но облачно. Столбик термометра днем покажет 22-25 градусов, а к вечеру температура опустится к 10-12 градусам со знаком "плюс".

По данным синоптиков, в центре Украины также пройдут дожди, температура будет в пределах 19-26 градусов тепла. Самую теплую погоду 16 мая прогнозируют в восточной части Украины — до 29 градусов.

Напомним, что согласно прогнозу синоптика Леонида Горбаня, в середине мая ожидается теплая погода. Народный синоптик сообщает, что с 15 мая температура воздуха будет составлять от 19 до 21 градуса тепла. А спустя пять дней ожидаются более высокие показатели – 24-28 градусов со знаком "плюс".

Напомним, ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. По данным специалистов, наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону повышения. В климатологии это указывает на начало лета и происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.





















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