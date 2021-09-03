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Литва получила гуманитарный груз из Украины

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили еще 48 тонн гуманитарного груза

сегодня, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна

Портал "Комментарии" сообщал, что в Литву отправятся грузовики с гуманитарным грузом. Сейчас груз привезли в пункт назначения. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Литва получила гуманитарный груз из Украины

Украинский гуманитарный груз на границе с Литвой, фото ГСЧС

Первый груз весом более 38 тонн, который отправили 12 августа, прибыл на границу с Литвой еще 14 августа. В рамках второго этапа помощи Литовской республике 2 сентября работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили еще 48 тонн гуманитарного груза.

Сейчас необходимые таможенные процедуры пройдены, груз в виде колючей проволоки, который довезли три грузовика, передано литовской стороне.

В соответствии с Указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета министров запланировано провести три этапа, чтобы помочь защитить границы Литвы от нелегальных мигрантов.

Отметим, что Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью, его длина составит 550 км.

Сейчас в Литве живут более 1000 нелегальных мигрантов, прибывших туда из Беларуси. В лагере, в пограничном округе живет 800 мужчин, но некоторые периодически убегают оттуда. Женщин с детьми поселили в лагерях Пабраде и Медининкай.

Местные власти приграничных областей проводят встречи с литовцами и успокаивают население как могут, ведь европейцы настроены настороженно к иностранцам. Впрочем, местные говорят, что мигранты не проявляли к ним агрессии.

Как писал портал "Комментарии", Министерство иностранных дел Литвы направило правительству Беларуси дипломатическую ноту протеста по поводу нарушения белорусскими пограничниками государственной границы Литвы.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/avtomobili-dsns-iz-gumanitarnim-vantazem-pribuli-do-litovskoyi-respubliki
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