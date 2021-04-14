Литовский менеджер Дариус Закараускас может быть причастен к ввозу в Украину старых вагонов из РФ, - СМИ

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Станислав Молчанов
Издание "Апостроф" сообщает, что Дариус Закараускас —
генеральный директор украинской ООО "БГС Рейл", которая принадлежит литовскому
предпринимателю и однокласснику экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса
Гядеминасу Жемялису — может быть причастен к ввозу в Украину подержанных
грузовых вагонов из России якобы в обход запрета Кабмина.
Старые вагоны. Фото из открытых источников
"Апостроф" пишет, что летом 2020 года, перед тем как
компания "Альфара", фигурирующая в уголовном производстве о незаконном ввозе
грузовых вагонов, могла осуществить свою операцию, Закараускас стал владельцем
мажоритарной доли в предприятии. А в октябре 2020 года, накануне открытия уголовного
производства, якобы, по данным "Апострофа", вышел из состава учредителей.
Как сообщается в материале "Апостроф", следователи
предполагают, что ввоз вагонов якобы мог стать результатом договоренностей
фирмы "Альфара" и ряда других предприятий с руководством
"Укрзализныци". Среди прочих, по данным "Апострофа", может быть
причастен член набсовета "УЗ", также гражданин Литвы Адомас Аудицкас.
И его, и Закараускаса считают якобы приближенными к экс-министру экономики
Айварасу Абромавичусу.
Издание "Апостроф" отмечает, что Закараускас официально в
Украине представляет интересы компании "BGS Rail". BGS это Baltic
Ground Services, структурное подразделение крупной международной компании Avia
Solutions Group литовского предпринимателя Гедеминаса Жемялиса. Компания
занимается наземным обслуживанием, обустройством инфраструктуры аэропортов, и
даже принимала участие в строительстве четвертого аэропорта Москвы —
"Жуковский". За что местные СМИ, по данным "Апострофа", клеймили
Жемялиса едва ли не агентом российских интересов. А правительство, пишет "Обозреватель",
заморозило его инвестиции в аэропорт Вильнюса, посчитав их угрозой национальным интересам Литвы.
В материале "Апострофа" отмечается, что став министром
экономики в Украине, Абромавичус якобы мог лоббировать интересы BGS на
украинском рынке авиатоплива. Службой безопасности Украины открыто уголовное производство
№22016160000000374 от 01.11.2016 года по подозрению в разворовывании
авиатоплива в аэропорту Одесса.
Кроме того, сообщает "Апостроф", у фирмы могли быть
интересы и в вопросе передачи ей в концессию или обслуживание государственных
аэропортов. В конце 2020 года издание "Страна" писало про уголовное дело, якобы
инспирированное НАБУ против
руководства аэропорта с подачи члена набсовета "BGS Rail" — бывшего
спецпредставителя США Курта Волкера. Журналисты "Страны" утверждают, что
Абромавичус и Жемялис — это одноклассники.
По данным "РБК-Украина", полиция расследует схему поставки российских вагонов при участии члена
набсовета УЗ, но в материалах дела фигурируют не
только "Альфара", но и BGS Rail, и PSP Capital.
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