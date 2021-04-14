Литовский менеджер Дариус Закараускас может быть причастен к ввозу в Украину старых вагонов из РФ, - СМИ

Издание "Апостроф" сообщает, что Дариус Закараускас — генеральный директор украинской ООО "БГС Рейл", которая принадлежит литовскому предпринимателю и однокласснику экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса Гядеминасу Жемялису — может быть причастен к ввозу в Украину подержанных грузовых вагонов из России якобы в обход запрета Кабмина.

Старые вагоны. Фото из открытых источников

"Апостроф" пишет, что летом 2020 года, перед тем как компания "Альфара", фигурирующая в уголовном производстве о незаконном ввозе грузовых вагонов, могла осуществить свою операцию, Закараускас стал владельцем мажоритарной доли в предприятии. А в октябре 2020 года, накануне открытия уголовного производства, якобы, по данным "Апострофа", вышел из состава учредителей.

Как сообщается в материале "Апостроф", следователи предполагают, что ввоз вагонов якобы мог стать результатом договоренностей фирмы "Альфара" и ряда других предприятий с руководством "Укрзализныци". Среди прочих, по данным "Апострофа", может быть причастен член набсовета "УЗ", также гражданин Литвы Адомас Аудицкас. И его, и Закараускаса считают якобы приближенными к экс-министру экономики Айварасу Абромавичусу.

Издание "Апостроф" отмечает, что Закараускас официально в Украине представляет интересы компании "BGS Rail". BGS это Baltic Ground Services, структурное подразделение крупной международной компании Avia Solutions Group литовского предпринимателя Гедеминаса Жемялиса. Компания занимается наземным обслуживанием, обустройством инфраструктуры аэропортов, и даже принимала участие в строительстве четвертого аэропорта Москвы — "Жуковский". За что местные СМИ, по данным "Апострофа", клеймили Жемялиса едва ли не агентом российских интересов. А правительство, пишет "Обозреватель", заморозило его инвестиции в аэропорт Вильнюса, посчитав их угрозой национальным интересам Литвы.

В материале "Апострофа" отмечается, что став министром экономики в Украине, Абромавичус якобы мог лоббировать интересы BGS на украинском рынке авиатоплива. Службой безопасности Украины открыто уголовное производство №22016160000000374 от 01.11.2016 года по подозрению в разворовывании авиатоплива в аэропорту Одесса.

Кроме того, сообщает "Апостроф", у фирмы могли быть интересы и в вопросе передачи ей в концессию или обслуживание государственных аэропортов. В конце 2020 года издание "Страна" писало про уголовное дело, якобы инспирированное НАБУ против руководства аэропорта с подачи члена набсовета "BGS Rail" — бывшего спецпредставителя США Курта Волкера. Журналисты "Страны" утверждают, что Абромавичус и Жемялис — это одноклассники.

По данным "РБК-Украина", полиция расследует схему поставки российских вагонов при участии члена набсовета УЗ, но в материалах дела фигурируют не только "Альфара", но и BGS Rail, и PSP Capital.

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