Лишение Медведчука и компании украинского гражданства: что скрыто за такими действиями власти

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (все из ОПЗЖ, все находятся вне пределов нашей страны). По его словам, "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими". О чем говорят такие действия? Почему предприняты именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Виктор Медведчук и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Лишать гражданства этих людей следовало с самого начала широкомасштабного российского вторжения, если не раньше

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Принятие такого решения лишь сейчас выглядит странным. Лишать гражданства этих людей следовало с самого начала широкомасштабного российского вторжения, если не раньше".

Но, как говорится, лучше позже, чем никогда, отмечает эксперт.

При этом, признался Виталий Бала, лишать гражданства Медведчука и Ко только сейчас более похоже на некий пиар-ход действующей власти, чем на реальное желание как-то наказать этих людей.

Лишение украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина больше политическое решение власти, нежели юридическое

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в обществе созрел запрос на привлечение всех депутатов ОПЗЖ к ответственности, на исключение их из Верховной Рады (что не укладывается, подчеркивает он, в рамки действующего законодательства). Именно поэтому он считает лишение украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина больше политическим решением действующей власти, нежели юридическим.

К тому же, продолжает эксперт, мы видим, что партия власти использует депутатов из ОПЗЖ для проталкивания с их помощью необходимых себе законов или назначений. Так, именно при их поддержке удалось избрать членов Высшего совета правосудия от парламента, а также поддержана резонансная "градостроительная реформа".

"С юридической точки зрения к нынешнему решению возникает немало вопросов. Так, Украина, в связи с лишением указанных лиц гражданства (что преподносится как некое наказание), теряет возможность их уголовного преследования по ряду обвинений. В том числе в поддержке агрессии РФ, в ненахождении их на территории Украины, в госизмене. Плюс – мы теряем возможность их экстрадиции. Если бы они были гражданами Украины – одно дело, а так… Понятно, что на момент совершения тех или иных правонарушений, они были гражданами Украины. Но тут тоже возникнет вопрос – в какой момент мы об этом узнали, что стало основанием для прекращения гражданств этих лиц (их незаконные действия в отношении непосредственно суверенитета и территориальной целостности нашего государства – или наличие у них другого гражданства). Получается, такого рода решениями мы сами себе наступаем на горло, мешая привлечь указанных лиц к уголовной ответственности", – констатирует Ростислав Кравец.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Слуге народа анонсировали – на ближайшем заседании Рада лишит мандатов 4 депутатов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!