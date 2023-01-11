Лишение Медведчука и компании украинского гражданства: что скрыто за такими действиями власти

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (все из ОПЗЖ, все находятся вне пределов нашей страны). По его словам, "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими". О чем говорят такие действия? Почему предприняты именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Виктор Медведчук и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:
Но, как говорится, лучше позже, чем никогда, отмечает эксперт.
При этом, признался Виталий Бала, лишать гражданства Медведчука и Ко только сейчас более похоже на некий пиар-ход действующей власти, чем на реальное желание как-то наказать этих людей.
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в обществе созрел запрос на привлечение всех депутатов ОПЗЖ к ответственности, на исключение их из Верховной Рады (что не укладывается, подчеркивает он, в рамки действующего законодательства). Именно поэтому он считает лишение украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина больше политическим решением действующей власти, нежели юридическим.
К тому же, продолжает эксперт, мы видим, что партия власти использует депутатов из ОПЗЖ для проталкивания с их помощью необходимых себе законов или назначений. Так, именно при их поддержке удалось избрать членов Высшего совета правосудия от парламента, а также поддержана резонансная "градостроительная реформа".
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