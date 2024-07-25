Лишь одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после начала войны

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день президент Владимир Зеленский выступил с речью, в которой заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Кроме Украины, с начала войны только одна страна в мире разорвала дипломатические отношения с РФ – Федеративные штаты Микронезии.



Микронезия разорвала дипломатические связи с Россией. Фото из открытых источников

На следующий день после полномасштабной российской агрессии против Украины, 25 февраля, президент Микронезии Дэвид Пануэлло объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией. Лидер Микронезии осудил российское нападение и выразил свое презрение к РФ.

"Федеративные штаты Микронезии осуждают вторжение Российской Федерации в Украину и неоправданное и жестокое нападение на ее народ и территорию, которое наша страна признает однозначно воровским и считает самой высокой формой презрения", — заявил Дэвид Пануэлло.

Президент Микронезии также выразил солидарность с украинским народом. По словам Пануэлло. Его страна, как и Украина, поддерживает демократию и верховенство права, поэтому Микронезия решила разорвать дипломатические связи с Россией.

"Народ и правительство Микронезии солидарны с народом и правительством Украины, страны, которая, как и наша, поддерживает демократию, демократические принципы и верховенство права. Микронезия делает этот конкретный шаг как демонстрацию того, что мы поддерживаем Украину и категорически отвергаем самый вопиющий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны", — подчеркнул Дэвид Пануэлло.

Также Пенуэло призвал устранить Россию из Совета Безопасности ООН. По его словам, РФ вместо поддержки международной безопасности использует фасад ООН, чтобы подорвать международное право.

В общей сложности три страны разорвали и не возобновили дипломатические отношения с Россией. Кроме Украины и Микронезии в 2022 году, это сделала Грузия, после событий российско-грузинской войны в 2008 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Микронезия подписала коммюнике, принятое на Саммите мира в Швейцарии.

Также "Комментарии" писали об украинском дипломате, который рассказал, как закончится война в Украине.