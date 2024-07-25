Лишь одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после начала войны

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Slava Kot
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день президент Владимир Зеленский выступил с речью, в которой заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Кроме Украины, с начала войны только одна страна в мире разорвала дипломатические отношения с РФ – Федеративные штаты Микронезии.
Микронезия разорвала дипломатические связи с Россией. Фото из открытых источников
На следующий день после полномасштабной российской агрессии против Украины, 25 февраля, президент Микронезии Дэвид Пануэлло объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией. Лидер Микронезии осудил российское нападение и выразил свое презрение к РФ.
Президент Микронезии также выразил солидарность с украинским народом. По словам Пануэлло. Его страна, как и Украина, поддерживает демократию и верховенство права, поэтому Микронезия решила разорвать дипломатические связи с Россией.
Также Пенуэло призвал устранить Россию из Совета Безопасности ООН. По его словам, РФ вместо поддержки международной безопасности использует фасад ООН, чтобы подорвать международное право.
В общей сложности три страны разорвали и не возобновили дипломатические отношения с Россией. Кроме Украины и Микронезии в 2022 году, это сделала Грузия, после событий российско-грузинской войны в 2008 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Микронезия подписала коммюнике, принятое на Саммите мира в Швейцарии.
Также "Комментарии" писали об украинском дипломате, который рассказал, как закончится война в Украине.
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