Лимиты будут распределяться по-другому: как это повлияет на графики отключения света

Как сообщил в Верховной Раде первый замминистра энергетики Юрий Власенко, уже с 8 июня в Украине начнет действовать новый порядок применения графиков почасовых отключений электроэнергии. При этом он подчеркнул, что система будет работать в тестовом режиме.

Отключение света

По словам Власенко, новый порядок должен обеспечить уменьшение продолжительности отключений электроэнергии, что должно улучшить ситуацию с электроснабжением для граждан.

Чиновник подчеркнул, что с субботы будет действовать новый порядок применения графиков почасовых отключений, определяющий лимиты на потребление электроэнергии в каждой области, а операторы системы распределения (облэнерго) должны будут организовать очереди отключений таким образом, чтобы использовать только этот лимит. Власенко заявил, что в Минэнерго рассчитывают, что количество очередей уменьшится, а свет в домах граждан будет доступен больше часов.

Чиновник также отметил, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента постоянно контролируют применение графиков почасовых отключений и ограничения мощности, работая над их усовершенствованием.

При этом известно, что еще 24 мая Кабмин утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, регулирующего взаимодействие между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи, операторами систем распределения и потребителями.

Министерство энергетики отметило, что областные и Киевская городские военные администрации должны подготовить и утвердить перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение. Компания "Укрэнерго" обязана обеспечить справедливое и равномерное распределение предельной мощности среди других потребителей, не входящих в эти перечни.

Указывалось, что это решение будет способствовать обеспечению справедливого и равномерного распределения электроэнергии между потребителями, не относящимися к перечню критически важных объектов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Укрэнерго" сообщили , когда в Украине отремонтируют все ТЭС и ГЭС.



