Лето пришло, готовим курточки – синоптик предупредила о похолодании: какие регионы это коснется

Несмотря на то, что позади уже половина июня и лето должно радовать теплой погодой завтрашний день может принести существенное похолодание. Как передает издание "Комментарии", об этом в Facebook рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Кот / фото REUTERS

Синоптик предупредила, что существенное похолодание почувствуется уже этой ночью. Так, на термометрах в западных областях температура едва будет достигать 8-12 градусов. В Карпатах еще холоднее – будет всего 6-8 градусов выше нуля. Температура ночью будет на уровне 12-16 градусов. Кому-то такое похолодание будет даже в плюс, потому как дышать будет свободно.

Наталья Диденко отмечает, днем, конечно же, пригреет солнышко, и температура пойдет вверх. Но после прохладной, как для лета ночи, днем жары не будет. По словам синоптика, в течение дня 16-го июня, конечно, потеплеет. Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +22...+27 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, ветер завтра ожидается юго-западный, никаких сильных порывов, тихий и умеренный.

"Осадков завтра в Украине не предвидится — много солнца и белых кучевых облаков хорошей погоды", — говорит синоптик. По ее данным, только на Сумщине возможны небольшие дожди.

Напомним, на сегодня, 15 июня в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение. По словам синоптиков, ожидаются грозы, а в отдельных районах еще град и шквалы.



Читайте на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, осталась ли у Путина цель захватить всю Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!