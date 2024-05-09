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Летнего тепла не следует ожидать: изменится ли погода в Украине

Диденко сообщила, что температура в день будет держаться в пределах 13…19 градусов

9 мая 2024, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В украинских регионах в ближайшие дни особого потепления нельзя ожидать, температура прогнозируется "умеренно комфортная". Такой прогноз погоды обнародовала известный синоптик Наталья Диденко .

Летнего тепла не следует ожидать: изменится ли погода в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Сколько видит синоптическое око, особенного тепла, тем более жары в Украине в ближайшее время не предвидится. Да, умеренно, да, комфортно, днем где-то в пределах 13… 19 градусов, иногда где-то выскочат градусы за пределы 20, но атмосфера быстро загонит градусы назад , в нынешние пределы", — рассказала прогнозистка.

По словам Диденко, хотя в южных регионах и Закарпатье традиционно прогнозируются большие плюсы, но преимущественно здесь будет свежая погода.

При этом в ближайшую ночь в восточных, северных и центральных регионах страны местами возможны даже заморозки.

В частности, 10 мая максимальная температура воздуха в нашей стране будет держаться отметки 14...18 градусов, на юге и в Закарпатье 19...21 градус.

На Украине все еще присутствует антициклон северо-западного происхождения, отгоняющий дожди, поэтому в пятницу тоже – малооблачно и солнечно. Возможно, местами небольшие дожди пройдут в Сумской, Черниговской и во второй половине дня увеличится облачность в Киевской области.

В столице 10 мая существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбик термометра будет показывать 3-5 градусов, завтра днем воздух прогреется до 17 градусов.

"В субботу небольшие дожди местами пройдут на западе, в центральных областях и на востоке, а на Ведущее воскресенье осадков в Украине не будет", — завершила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду.



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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/2711
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