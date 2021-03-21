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Летнее время 2021: когда переводить часы

На следующей неделе украинцы перейдут на летнее время

сегодня, 13:15
Автор:

Кириєнко Анна

Через неделю Украина перейдет на летнее время. Произойдет это в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 часа ночи. Стрелки надо будет перевести на час вперед.

Летнее время 2021: когда переводить часы

Переход на летнее время: когда украинцам надо переводить часы. Фото: today.ua

Несмотря на то, что украинская власть хотела отменить сезонный перевод часов, законопроект был провален. За него проголосовали 212 нардепов из 226 необходимых. Поэтому законопроект отправили на доработку.

По словам автора документа Руслана Стефанчука, из-за смены времени меняются и биологические ритмы человека, что приводит к ухудшению самочувствия населения.

Медики считают, что перевод часов может спровоцировать серьезный стресс для организма. Среди главных проблем — усталость в течение дня, нарушение сна или бессонница.

Однако можно подготовить свой организм к новому времени заранее. Чтобы нормально адаптироваться к изменениям, необходимо:

— ложиться спать раньше (минимум  на 15 минут);

— пересмотреть распорядок дня и скорректировать его в соответствии со временем;

— накануне перехода на летнее время отказаться от алкоголя и кофе;

— не пользоваться смартфонами перед сном.

Напомним, что празднование Пасхи в 2021 году у православных и греко-католиков приходится на 2 мая. Светлое Христово Воскресение является государственным праздником, потому 3 мая также будет выходным днем. Католики в Украине будут отмечать Пасху 4 апреля 2021 года.

Ранее сайт "Комментарии" также сообщал, чего не хватает Украине для развития и что мешает трансформации страны. Подробное мнение об этом от бывшего спецпредставителя Госдепартамента США в Украине Курта Волкера читайте в нашем материале.


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Источник: https://lemonade.style/litnij-chas-2021-koli-perevodimo-godinniki/
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