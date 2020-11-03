Летим в Турцию: новый авиарейс из Львова

Несмотря на эпидемию, международное авиасообщение продолжает восстанавливаться после периода запретов. Авиаперевозчики стремятся компенсировать потери от потери пассажиропотока и открывают новые рейсы. Так, украинский лоукостер SkyUp предлагает улететь из Львова в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, согласно информации авиаперевозчика, новый рейс Львов — Стамбул стартует в зимнем расписании начиная с 18 декабря. Рейсы по маршруту между Украиной и Турцией будут совершаться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Продолжительность перелета составит около часа. Слетать в Стамбул из Турции будет стоить 1456 грн, если лететь налегке, без багажа.

Напомним, что украинцы могут въехать в Турцию без проведения теста на коронавирус с 1 июля 2020 года. Чтобы Турция приняла туриста из Украины, он должен иметь при себе загранпаспорт и полис медицинской страховки, который оплатит лечение от коронавируса в Турции.

Карантин и закрытие границ государствами ограничил многих любителей путешествий и нанес значимый урон авиакомпаниям. Поэтому охотники за острыми ощущениями находятся в постоянных поисках оных, а представители авиакомпаний — ищут пути пополнения бюджета компаний. Так, в некоторых странах, в т.ч. и в Австралии запустили "фейковые" полеты для тех, кто соскучился по ощущениям путешествия.



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