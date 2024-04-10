Лета больше не будет: после аномальной жары в апреле в Украину придет холод из Скандинавии

Первая десятидневка апреля радовала украинцев аномально теплой жаркой погодой практически во всех регионах. Температура воздуха там плюсует, как летом, опускаясь днем отметок 23…28°С. Но аномально высокие температуры, низкая влажность и дефицит осадков привели к резкому росту пожарной опасности на открытой местности и в лесных массивах.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, в частности, в южных и восточных областях зафиксирована почвенная засуха, что негативно может сказаться на росе некоторых сельскохозяйственных культур.

Как он прогнозирует, вторая десятидневка апреля тоже начнется с теплой, жаркой погоды, без существенных осадков.

Но с 13 по 16 апреля ситуация будет меняться. Атмосферное давление над регионами станет снижаться, при этом активизируются атмосферные фронты, которые принесут осадки в западные и северные регионы Украины.

Далее, с 17 по 20 апреля будет более прохладная погода, если сравнивать с первой половиной месяца. По всем регионам пройдут дожди разной интенсивности, иногда будут даже грозы.

Теплее всего во второй декаде будет 11 и 12 апреля. Днем столбик термометра в большинстве регионов, кроме западных и северных, достигнет 23...28°С. В северных и западных регионах страны днем температура будет 17...22°С, ночью 5...10°С.

В период с 13 по 15 апреля, из-за прихода юго-западных воздушных потоков температура останется выше нормы: днем 20...26°С, ночью 6...12°С.

Далее, с 16 по 20 апреля приход свежих воздушных масс из Скандинавии приведет к ощутимому понижению температуры на всей территории страны. Днем прогнозируется 9…15°С, ночью 2…8°С. В восточных и южных регионах ночью столбик термометра будет показывать 5-10°С, днем — 15-20°С. В западных и северных регионах с 17 апреля ночью возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до -3°С.

Именно так в течение второй декады апреля температура постепенно снизится, количество осадков станет больше. В отдельные дни прогнозируют усиление ветра местами до 15–20 м/с.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду.