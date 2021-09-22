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Лесники спасли мужчину от двух самых опасных в мире "монстров"

Лесничие в Индии спасли мужчину от двух медведей-губачей, напавших на пастуха в муниципалитете Куппам, штат Андхра-Прадеш

сегодня, 11:10
Автор:

Хмільовська Інна

Лесные наблюдатели в воскресенье вечером спасли пастуха, когда на него напали два медведя на окраине леса в хребте Куппам. Об этом сообщает издание The Hindu.

Лесники спасли мужчину от двух самых опасных в мире "монстров"

Медведь, фото с открытых источников

У мужчины, 46-летнего Нараянаппы, были небольшие порезы на шее и черепе. Его срочно доставили в правительственную больницу в Куппаме и объявили вне опасности.

Согласно информации, группа наблюдателей за лесом, следуя по следу диких слонов, услышала мучительные крики человека изнутри заповедника Кундинья, примыкающего к деревне Педдапартикунта недалеко от Куппама, в 150 км отсюда. Когда они бросились к месту, они обнаружили человека, отчаянно пытающегося вырваться из лап двух медведей-ленивцев. Бешеное улюлюканье и свет фонарей отогнали медведей в заросли.

Офицер лесного отдела (Читтур-Уэст) С. Рави Шанкар сказал: "К счастью, наши наблюдатели были в лесу, чтобы следить за передвижением стада диких слонов. Если бы команда не прибыла вовремя, жертва была бы смертельно ранена".

"Говорят, что медведи в течение последних нескольких дней спаривались и совершали частые набеги на окраины леса", — сказал он, предостерегая пастухов и пастухов не рисковать заходить в заповедник и резервировать леса для выращивания овец и крупного рогатого скота.

Говорят, что популяция медведей растет в заповеднике Кундинья, граничащем с Тамил Наду и Карнатакой. В январе этого года медведь-ленивец был убит после того, как попал в ловушку в районе заповедника. Три года назад сельский житель был тяжело ранен и потерял глаз в результате нападения медведя на Уриньянапалле возле Куппама.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том,  почему зима 2020 года оказалась далека от температурных традиций



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Источник: https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/forest-watchers-rescue-man-from-two-sloth-bears/article36580220.ece
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