Ленд-лиз утвержден: как может ответить Россия – есть ли вариант, что теперь Путина уберут свои же

Вечером 28 апреля (по Киеву) Конгресс США возродил программу ленд-лиза времен Второй мировой войны – специально для Украины (закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США). В тот же день президент США Джо Байден попросил утвердить дополнительные $33 млрд для Украины. О чем говорит всё большее вовлечение США в отражение российской агрессии? Каким может быть ответ России? Есть ли шанс, что Путина снесут свои же, понимая, что чем дольше длиться эта война, тем глубже тонет РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военная помощь США. Фото: из открытых источников

Штаты поняли, что есть шанс добиться своих целей в этой войне – посредством предоставления Украине современного оружия

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, принятые в США решения говорят о том, что их интересы целиком и полностью совпадают с интересами Украины. А именно – чтобы мы победили, а Россия – проиграла.

"Причем, США хотят через военное и экономическое ослабление РФ – убрать ее полностью с геополитического Олимпа. Чтобы она перешла в разряд "третьих стран", некого сырьевого придатка, который не будет принимать никакого участия в глобальных мировых процессов", – поясняет эксперт.

Именно поэтому, уверен он, США пришли к выводу, что надо делать максимальную ставку на Украину. И такое решение вызрело не вдруг, не сейчас, акцентирует Олег Жданов. Штаты нас поддерживали все годы, особенно с 2014-го. Помогали укрепить нашу армию, предоставляли разведывательную информацию, в том числе о планирующемся вторжении россиян в Украину.

"А сейчас, убедившись в том, что мы в состоянии вести войну с РФ (и неплохо ее вести), Штаты поняли, что есть шанс добиться своих целей в этой войне – посредством предоставления Украине современного оружия. Как говорил Черчилль в феврале 1941-го Рузвельту, когда гитлеровцы приближались к Британии: "Дайте нам инструменты, и мы выполним работу". Американцы тогда дали "инструменты" (вооружение) британцам. И дают его сейчас нам. И украинцы, не сомневаюсь, выполнят "работу" по уничтожению оккупантов и вообще военного потенциала России", – подчеркивает Олег Жданов.

Он считает, что вряд ли РФ может ответить стратегически чем-то, кроме политических заявлений.

"Там звучат дикие вопли от Симоньян и прочих пропагандистов в стиле "или мы проигрываем, или – Третья мировая, я за Третью мировую…". И это уже крик отчаянья. И хоть это крик пропагандистов, а не официального Кремля, он весьма показательный… Россия в отчаянии. Она понимает, что полным ходом несется в бездну", – говорит эксперт.

Именно поэтому, продолжает он, с каждым днем возрастают шансы, что в РФ прилетит "черный лебедь" (внезапное событие, кардинально меняющее положение) в виде внутреннего заговора.

"Скорее всего, устранить Путина постараются сделать мягко. Как в советские времена – "в связи с продолжительной болезнью скоропостижно скончался…". Именно с такой формулировкой, чтобы не будоражить общество, не вызывать волну протестов. Чтобы не попасть в классический вариант – "русский бунт – бессмысленный и беспощадный". А уже после такого тихого "дворцового переворота" могут быть договоренности России с Западом, с Украиной – с чистого листа. Некий руководитель нового переходного правительства РФ имеет шансы прийти с белым флагом и сесть за стол переговоров с Украиной и Западом. Хотя на сегодняшний день не видно, что США готовы к таким переговорам, – подчеркивает Олег Жданов. – Они не станут довольствоваться малым. Тем же возвратом Крыма и прочих оккупированных территорий Украине, репарациями и так далее. Предполагаю, что Штаты будут также требовать гигантских уступок от постпутинской России. В частности – ограничения ее военных возможностей и, вероятно, взятия под контроль ее ядерного арсенала".

Ленд-лиз в поддержку Украины чётко указывает, кого США считают в современном мире ровней гитлеровцам и фашистам

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что ленд-лиз от США – крайне важный факт.

"Он даёт очень быстрый доступ Украины к большому числу вооружений. Это поможет Украине на поле боя, и, вероятно, серьёзно изменит ситуацию. Возможно, уже к середине мая-июню", – поясняет эксперт.

Кроме того, ленд-лиз от США ясно показывает другим странам, что Украину стоит поддерживать, отмечает Александр Палий.

"Также ленд-лиз в поддержку Украины чётко указывает, кого США считают в современном мире ровней гитлеровцам, фашистам, – акцентирует эксперт. – Таким образом, в стратегическом смысле ситуация для России серьезно изменилась в худшую сторону".

По мнению Александра Палия, краткосрочный ответ России – эскалация, ракетные обстрелы, демонстрация уязвимостей Украины. Но вскоре ленд-лиз станет крайне весомым фактором на поле боя, прогнозирует эксперт.

Он не исключает, что Путина ради прекращения войны, которая уничтожает и РФ, могут снести какие-то представители российских силовых структур.

"Но дело в том, что российский диктатор создал систему перекрестного контроля. И снести его будет непросто, – считает Александр Палий. – Для заговора нужно доверие заговорщиков друг к другу, а в России вообще (и в окружении Путина – тем более) никто никому не доверяет. Но самоубийственный курс РФ, который избрал Путин, будет продуцировать резкое усиление вероятности заговоров. И, соответственно, усиление паранойи Путина и репрессий в России".

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