Легализация продажи лекарств онлайн: каковы плюсы и минусы нового закона

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3615-1 относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами. "Комментарии" попросили экспертов оценить плюсы и риски данного решения. Как можно уберечься от подделок? Достаточно ли защищен украинский фармрынок от некачественных лекарств и монопольных сговоров? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.

"Важно, чтобы аптеки добавляли максимальную информацию на сайтах"

Карантин-карантином, но чтобы законно покупать лекарства, необходимы было идти в аптеку, отмечает юрист, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company" Александр Гришаков. При этом еду доставляли дистанционно, больничный лист можно было получить, не выходя из дома. А потому закон, позволяющий электронную покупку лекарств – нормальный процесс эволюции, уверен эксперт.

"При этом в законе прописаны определенные требования, которым должна соответствовать аптека, продающая лекарства дистанционно, – подчеркивает Александр Гришаков. – У нее должен быть соответствующим образом оформленный сайт. Чтобы покупатель мог получить консультацию онлайн, полную информацию о лекарственном средстве, его стоимости и т.д. Должна быть платежная система, позволяющая делать электронные платежи. Также - служба курьерской доставки. Личная или по договору с другой курьерской службой, которая может обеспечить соответствующее хранение лекарственных средств во время доставки (ведь некоторые препараты требуют определенного температурного режима)".

Юридический эксперт подчеркивает, что ранее самое большое количество фальсификата продавали именно через Интернет. А потому будут определенные опасения при начале процесса электронных закупок медпрепаратов. Но мы неизбежно придем к тому, что основная часть покупки лекарств будет происходить именно таким образом. При этом ценовая политика может увеличиться, ведь та же доставка – это определенные расходы.

"Важно, чтобы аптеки добавляли максимальную информацию на сайтах. Включая лицензию, – подчеркивает Александр Гришаков. – При этом сама аптека должна существовать физически, не быть чисто виртуальной. Через Интернет ведь невозможно будет купить лекарственные средства, которое относятся к наркотическим, сильнодействующим препаратам. Их можно приобрести только медцентре, имеющем соответствующую лицензию. Нельзя будет онлайн купить и лекарства по рецепту – придется лично идти к провизору".

"До 10% рынка лекарственных препаратов в Украине – фальсификат"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев подчеркивает, что правовое регулирование онлайн-аптек в Украине осуществлялось на основании правительственного постановления от 2016 года.

"Там были определенные моменты, которые значительно ограничивали рынок, создавали проблемы касательно возможности приобрести лекарственные средства через Интернет, – поясняет эксперт. – При этом, несмотря на запрет, украинцы находили способы покупать те или иные препараты онлайн. Вне контроля со стороны государства. Потому решить на законодательном уровне регулирование данного рынка – правильное решение".

Дмитрий Снегирев обращает внимание, что в плюсах – и те, кто оказывает услугу, и те, кто их потребляет. В частности, в условиях экономического кризиса, это стимулирует развитие отечественной фармакологии. А люди, нуждающиеся в медикаментах, получают возможность заказывать их в онлайн режиме, получать – не выходя из дому. Особенно это важно для людей с ограниченными физическими способностями. С инструкцией можно ознакомиться в режиме онлайн. Есть возможность подобрать нужный препарат по удобной цене.

"Но существуют и риски. По оценкам экспертов, до 10% рынка лекарственных препаратов в Украине – фальсификат. Который нередко "крышуется" правоохранителями. Потому важно, чтобы были механизмы противодействия продажи "пустышек". Аптеки, которые получат возможность торговать онлайн, должны иметь соответствующие лицензии, нести ответственность за качество товара, за сроки пригодности, за правильные условия хранения – в том числе во время доставки, – подчеркивает эксперт. – Если будет жесткий контроль со стороны Минздрава и не коррумпированных правоохранителей, то в принятии этого закона – только плюсы".

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