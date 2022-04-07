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Лед тронулся: США готовят программу ленд-лиза для Украины

Украина может получить существенную поддержку от США в войне против РФ

сегодня, 07:55 comments1808
Автор:

Кравцев Сергей
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Сенат США единогласно принял закон, уполномочивающий президента США Джо Байдена активировать программу ленд-лиза. В последний раз, эта программа была принята во время Второй мировой войны. Теперь это решение должно рассмотреть Палата представителей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Лед тронулся: США готовят программу ленд-лиза для Украины

Сенат США. Фото: из открытых источников

Украинские власти открыто призывали союзников и партнеров о предоставлении полноценного ленд-лиза, особенно после открывшихся фактов военных преступлений российских оккупантов в Киевской области. Так глава Офиса президента Андрей Ермак написал у себя в Телеграмм, что мир до сих пор в большом шоке от увиденного в Буче, но до сих пор такая же картина может быть в других украинских городах, которые были долгое время под оккупацией или сейчас в оккупации. По словам Ермака, похожая с Бучей картина может наблюдаться в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Херсоне, Волновахе.

Глава ОП тогда подчеркнул, что стрелкового и переносного оружия слишком мало для Украины. Это не может остановить разрушение украинских городов. Андрей Ермак также добавил, что без полноценного ленд-лиза войну Украине не выиграть, ведь нет возможности идти в контрнаступление.

Напомним, программа ленд-лиз себя показала весьма эффективно в годы Второй мировой войны. Тогда Вашингтон поставлял своим союзникам разное вооружение, медицинское оборудование и медикаменты, стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

Читайте на портале "Комментарии" – Зеленский заявил, что россияне, пришедшие убивать украинцев, хорошо знают, что они и есть нацисты.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/18824
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