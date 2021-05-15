Лазарев: Судебный процесс над Медведчуком – это позор для действующей власти

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Станислав Молчанов
Для действующей власти и для стороны обвинения процесс по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука обернулся позором. Об этом в эфире канала "Первый независимый" заявил политолог Александр Лазарев.
Александр Лазарев - фото: Первый независимый
Политолог напомнил о прокуроре, который начал цитировать Шептицкого и рассказывать, что Виктор Медведчук якобы против курса государства.
Эксперт считает, что судебный процесс над Медведчуком – одна из составляющих продолжающегося политического давления власти на оппозицию.
Также эксперт поделился прогнозами дальнейших возможных действий власти в отношении Виктора Медведчука.
"Виктор Медведчук не сядет (в тюрьму. – Ред.), я в этом уверен. Власть очень сильно "дала в штангу", когда начала заходить в юридическое поле и осуществлять путем юридических процессов политическое давление. Это не их сильный козырь. Это то же самое, как прийти с шахматного или шашечного кружка и начать играть в футбол с профессиональными футболистами. Сам процесс над Медведчуком очень неподготовлен. Хотели быстро, на хайпе залететь, объявить Виктора Медведчука преступником, заработать на этом полпроцента электоральной поддержки. Но вряд ли у них это получится. А вот создать дополнительную поддержку для Медведчука и ОПЗЖ среди неопределившегося электората у них очень хорошо выйдет", – подытожил Александр Лазарев.
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