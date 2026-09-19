Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке: почему эта встреча может стать важной для Украины

В Нью-Йорке может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Возможный контакт обсуждается в рамках подготовки графика российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Захаровой, сейчас график рабочих встреч Лаврова во время Генассамблеи еще формируется. При этом российское ведомство рассматривает и возможность переговоров с Рубио. Окончательной договоренности о встрече пока нет.

Отдельно представитель российского МИД заявила, что украинская тема останется одной из ключевых в международных контактах Лаврова во время работы Генассамблеи. Таким образом, если переговоры с американским госсекретарем состоятся, ситуация вокруг Украины может стать одной из главных тем обсуждения.

Предстоящая сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в конце сентября. На площадке ООН традиционно проходят многочисленные двусторонние контакты представителей государств, поэтому окончательное расписание встреч может меняться вплоть до начала мероприятий.

Для Москвы возможный разговор с Вашингтоном имеет особое значение на фоне продолжающихся дискуссий о войне России против Украины и перспективах ее завершения. При этом российская сторона пока не раскрывает возможную повестку будущего разговора и не сообщает, когда именно он может состояться.

Американская сторона на данный момент не объявляла о состоявшемся согласовании такой встречи. Поэтому говорить о подтвержденных переговорах Лаврова и Рубио пока преждевременно — речь идет именно о проработке возможного контакта.

Если встреча будет согласована, это станет очередным прямым дипломатическим контактом Москвы и Вашингтона на фоне войны и попыток определить дальнейшие параметры международных переговоров.

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