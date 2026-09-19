Лавров та Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку: чому ця зустріч може стати важливою для України

У Нью-Йорку може відбутися зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із державним секретарем США Марко Рубіо. Можливий контакт обговорюється в рамках підготовки графіка російської делегації на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю ТАРС.

Марко Рубіо та Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

За словами Захарової, зараз графік робочих зустрічей Лаврова під час Генасамблеї ще формується. При цьому російське відомство розглядає можливість переговорів з Рубіо. Остаточної домовленості про зустріч поки що немає.

Окремо представник російського МЗС заявила, що українська тема залишиться однією із ключових у міжнародних контактах Лаврова під час роботи Генасамблеї. Таким чином, якщо переговори з американським держсекретарем відбудуться, ситуація довкола України може стати однією з головних тем обговорення.

Майбутня сесія Генасамблеї ООН пройде в Нью-Йорку наприкінці вересня. На майданчику ООН традиційно проходять численні двосторонні контакти представників держав, тож остаточний розклад зустрічей може змінюватись аж до початку заходів.

Для Москви можлива розмова з Вашингтоном має особливе значення на тлі дискусій про війну Росії проти України, що продовжуються, і перспективи її завершення. При цьому російська сторона поки не розкриває можливий порядок денний майбутньої розмови і не повідомляє, коли саме вона може відбутися.

Американська сторона на даний момент не оголошувала про узгодження такої зустрічі, що відбулася. Тому говорити про підтверджені переговори Лаврова та Рубіо поки що передчасно — йдеться саме про опрацювання можливого контакту.

Якщо зустріч буде погоджено, це стане черговим прямим дипломатичним контактом Москви та Вашингтона на тлі війни та спроб визначити подальші параметри міжнародних переговорів.

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