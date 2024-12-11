Лауреат Нобелевской премии мира во время вручения упомянул о войне в Украине

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Slava Kot
11 октября Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, борющаяся за ядерное разоружение. Во время ее вручения, 10 декабря, генсек правозащитной организации Танака Теруми произнес речь, где вспомнил российско-украинскую войну.
Танака Теруми. REUTERS/Leonhard Foeger
От имени японской правозащитной организации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира получил Танака Теруми, переживший ядерную бомбардировку Нагасаки. В своей речи Теруми рассказал, что организацию основали в 1956 году, чтобы обеспечить отсутствие ядерных бомбардировок. По его словам, движение Nihon Hidankyo сыграло важную роль в создании "ядерного табу", но Россия снова создает новые угрозы.
Танака Теруми вспомнил, что в 13 лет пережил ядерную бомбардировку Нагасаки, находясь в 3 км от места взрыва, но потерял пятерых родственников. По его словам, этот опыт создал для него принцип, "что даже на войне нельзя допустить таких убийств и ранений". Теруми объясняет, что Nihon Hidankyo полагается не на идею ядерного сдерживания, а на полный отказ от ядерного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали ядерное оружие лучшей гарантией безопасности.
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