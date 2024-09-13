49 украинцев вернулись из российского плена

49 украинцев и украинок вернулись из вражеского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

Возвращение пленных. Фото: Владимир Зеленский

В частности, среди гражданских – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

"Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, пленяющие российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских", – отметил президент.

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.

На месте обмена в обязательном порядке находятся сотрудники Офиса Омбудсмана. Они фиксируют, в каком состоянии возвращаются наши воины домой. А также – информируют возвращенных украинцев о том, как они имеют права. В частности, право на надлежащее медицинское освидетельствование, реабилитацию, восстановление документов.

"Благодарен государственным органам, в частности Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины при СБУ. Вместе работаем над тем, чтобы все украинцы были дома. В то же время подчеркну, что в соответствии с Женевскими конвенциями приоритет в возвращении предоставляется тяжелобольным и тяжелораненым, а также женщинам", – сообщил Лубинец.