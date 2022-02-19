19 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня в Украине православные чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Этот день, 19 февраля, известен в календаре как Вукол Телятник.

Что отмечают в мире и Украине 19 февраля 2022 года

Также 19 февраля в Украине отмечают День трезубца. В 1992 году Верховная Рада Украины утвердила трезубец в качестве малого герба Украины.

Приметы 19 февраля:

• сильный мороз предвещает бурную весну;

• если утренняя звезда быстро погасла, то морозы пока не уйдут;

• если птицы садятся на верхушки деревьев, значит вскоре будет тепло.

Что нельзя делать 19 февраля:

• держать в руках осколки зеркала;

• повышать голос;

• спрашивать беременных женщин о том, какого пола будет будущий ребенок.

Что отмечают в мире 19 февраля:

• Международный день перетягивания каната;

• Национальный день мятного шоколада в США;

• Национальная неделя будущих фермеров Америки;

• Февральский День ресторана;

• День дарения книг в Армении.

Знаменательные события 19 февраля:

• в 2004 году кубинская курица снесла самое яйцо в мире — весом в 148 грамм;

• в 2002 году космический зонд NASA "Марс Одиссей" начинает отображать поверхность Марса на основе использования системы формирования изображений по тепловому излучению;

• в 1993 году английские исследователи Файнерс и Страуд стали первыми людьми, которые преодолели Антарктиду пешком;

• в 1985 году Уильям Дж. Шредер становится первым реципиентом искусственного сердца;

• в 1884 году более шестидесяти смерчей было зарегистрировано в южной части Соединенных Штатов. Это одна из крупнейших вспышек торнадо в истории США.

Кто родился 19 февраля:

• в 1963 году Генри Олусегун Адеола Сэмюэл (Seal), британский певец и автор песен, обладатель трёх музыкальных премий "Грэмми";

• в 1960 году принц Эндрю, британский принц, герцог Йоркский, вице-адмирал, второй сын королевы Елизаветы II;

• в 1955 году Джеффри Уоррен Дэниелс, американский актёр театра, кино и телевидения. Снимался в фильмах: "Тупой и еще тупее 2", "Стив Джобс", "Марсианин" и многих других.

Именины 19 февраля:

Католические: Барбат, Конрад.

Православные: Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Дорофея, Евиласий, Иван, Каллиста, Ликарион, Максим, Мария, Марфа, Севастиан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофил, Фотий, Христина, Юлиан.

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