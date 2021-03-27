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27 марта: праздники, именины, приметы

В XX и XXI веках 27 марта соответствует 14 марта по юлианскому календарю

сегодня, 10:50
Автор:

Мокрик Анастасия

27 марта отмечается Час Земли, Международный день театра и родительская суббота. Чем особенный этот день, что можно и что нельзя делать сегодня, а также какие приметы издавна привязаны к сегодняшней дате, мы расскажем в этой статье.

27 марта: праздники, именины, приметы

Какие праздники отмечают 27 марта - фото: из открытых источников

Родительская суббота

Сегодня украинцы отмечают родительскую субботу или же поминальную субботу. По православной традиции, это день поминовения усопших родных. В церквях сегодня ставят свечки за упокой душ своих умерших родственников.

27 марта: праздники, именины, приметы - фото 2

Час Земли

Это ежегодное международное событие, которое проводит Всемирный фонд дикой природы каждую последнюю субботу марта. Целью является отключение света на один час. Так, люди из разных уголков мира отключают свет всего на один час, таким образом помогая привлечь внимание к серьезным экологическим проблемам на Земле.

Время проведения — с 20:30 до 21:30.

27 марта: праздники, именины, приметы - фото 3

Международный день театра

27 марта – профессиональный день всех работников театра. Этот праздник традиционно каждый год отмечают 27 марта на всей планете. Для тех, кто не является работником театра, но очень его любит, сегодня также праздник, ведь обычно к этому дню готовят различные фестивали, а также премьеры долгожданных спектаклей.

27 марта: праздники, именины, приметы - фото 4

Кто родился в этот день

• Квентин Тарантино – американский кинорежиссёр. Исполнилось 58 лет;

• Полина Гагарина – певица. Исполнилось 34 года;

• Элизабет Митчелл – американская актриса. Исполнилось 51 год;

• Джесси Джей (Jessie J) – британская певица. Исполнилось33 года;

• Fergie – американская певица. Исполнилось 46 лет;

•Мэрайя Кэри (Mariah Carey) – американская певица. Исполнилось 52 года.

Приметы на 27 марта

Гром с утра предвещает урожайное лето;

• Нельзя делать домашнюю работу;

• Сегодня запрещен физический труд;

• В этот день нельзя ругаться, особенно возле храмов и кладбищ;

• О многом сегодня расскажут сны. Тревожные сулят неприятности и проблемы со здоровьем, а яркие и красочные говорят о том, что скоро в вашу жизнь придет большое счастье.

Сегодня именины празднуют: Михаил и Ростислав.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какую погоду ждать на Пасху, а также о том, какие платья будут актуальны этой весной.


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