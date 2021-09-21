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27-летней невесте поставили диагноз рак за три недели до свадьбы

Лили была шокирована, узнав, что у нее рак, поскольку у нее не было никаких симптомов

сегодня, 09:30
Автор:

Хмільовська Інна

Жительница английского города Лонгтон, графство Стаффордшир, Великобритания, 27-летняя Лиэнн Ньютон узнала о смертельно опасном заболевании за три недели до свадьбы. Об этом сообщает Wales Online.

27-летней невесте поставили диагноз рак за три недели до свадьбы

27-летней невесте поставили диагноз, фото с открытых источников

27-летняя девушка, которой всего за три недели до свадьбы сказали, что у нее рак шейки матки, сказала, что "это было похоже на то, что мир перестал вращаться", когда ей поставили диагноз.

Линн Ньютон, известная как Лили, говорит, что до мазка у нее не было никаких симптомов. Лили вышла замуж за Адама 26 июля, когда она лечилась от рака шейки матки.

Лили из Лонгтона в апреле сдала первый мазок мазка, и после шести недель ожидания ей сказали, что у нее ВПЧ (вирус папилломы человека). В следующем месяце ей сделали кольпоскопию, где было подтверждено, что у нее аденокарцинома шейки матки — менее распространенный тип рака шейки матки.

"До мазка у меня не было никаких симптомов, и это для меня больше всего шокирует. Ни боли, ни кровотечения не было. Я была с мамой, которая пришла со мной на прием. Консультант сказал, что по результатам биопсии это рак. Я сначала не плакала. Сразу не дошло. Это слова, которые вы не ожидаете услышать в 27 лет. Я молчала две минуты, прежде чем отреагировать, и моя мама отреагировала первой. Как будто мир перестал вращаться. Это была одна из самых ужасных вещей, через которые мне приходилось проходить", — сказала девушка.

Шесть месяцев после сложной операции по удалению шейки матки девушка восстанавливается дома. Операция называется радикальной трахелэктомией и удалением тазовых лимфатических узлов.

"Мне повезло в том смысле, что стадия моего рака не распространилась дальше шейки матки. Мне удалили шейку матки, и я надеюсь, что это спасло мою фертильность. Надеюсь, благодаря операции, я надеюсь, им все это удалось. Сейчас у меня очень болит и у меня синяк. Я принимаю много обезболивающих", — добавила она.

Пока она выздоравливает дома, Лили призывает других женщин сдать мазок мазка — и не откладывать это.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что в Египте молодая невеста умерла через час после свадьбы.


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Источник: https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/bride-be-27-given-cancer-21596402
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