27-летней невесте поставили диагноз рак за три недели до свадьбы

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Хмільовська Інна
Жительница английского города Лонгтон, графство Стаффордшир, Великобритания, 27-летняя Лиэнн Ньютон узнала о смертельно опасном заболевании за три недели до свадьбы. Об этом сообщает Wales Online.
27-летней невесте поставили диагноз, фото с открытых источников
27-летняя девушка, которой всего за три недели до свадьбы сказали, что у нее рак шейки матки, сказала, что "это было похоже на то, что мир перестал вращаться", когда ей поставили диагноз.
Линн Ньютон, известная как Лили, говорит, что до мазка у нее не было никаких симптомов. Лили вышла замуж за Адама 26 июля, когда она лечилась от рака шейки матки.
Лили из Лонгтона в апреле сдала первый мазок мазка, и после шести недель ожидания ей сказали, что у нее ВПЧ (вирус папилломы человека). В следующем месяце ей сделали кольпоскопию, где было подтверждено, что у нее аденокарцинома шейки матки — менее распространенный тип рака шейки матки.
Шесть месяцев после сложной операции по удалению шейки матки девушка восстанавливается дома. Операция называется радикальной трахелэктомией и удалением тазовых лимфатических узлов.
Пока она выздоравливает дома, Лили призывает других женщин сдать мазок мазка — и не откладывать это.
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