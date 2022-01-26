logo

BTC/USD

37646.30

ETH/USD

2486.18

LTC/USD

109.81

USD/UAH

28.95

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 26 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом
commentss НОВОСТИ Все новости

26 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Что отмечают в Украине и мире 26 января 2022 года

сегодня, 06:45
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

26 января в Украине отмечают День работников контрольно-ревизионной службы.

26 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

26 января - День работников контрольно-ревизионной службы

Также в народе этот день называют — Яремин День. 

Считается, что 26 января нельзя спать в одной кровати с кошкой. Согласно поверьям, если человек это сделает, то потеряет рассудок. 

Что отмечают в мире 26 января:

• Международный день таможенника

• День Республики Индия

• День Австралии 26 января 1788 капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс. Этот День отмечается как Национальный праздник Австралии.

• День инженера в Панаме

• День международного признания Латвийской Республики

• День обмена семенами (садоводы собираются вместе и обмениваются семенами своих лучших растений). 

• День штата Мичиган, США

• Национальный день конфет с арахисом в США

Знаменательные события 26 января:

• В 2003 году Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Японией.

• В 1965 году Хинди становится официальным языком Индии.

• В 1956 году в Италии начались седьмые зимние Олимпийские игры.

• В 1905 году в Южной Африке обнаружен крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 карат.

• В 1500 году первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.

Именины 26 января:

• Католические: Альберих, Маргарита, Паула, Тимоти, Тит.

• Православные: Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Пётр, Стратоник, Яков.

Кто родился 26 января:

• В 1925 году Пол Ньюман (Леонард), американский киноактер, лауреат премии "Оскар".

• В 1921 году Акио Морита, японский бизнесмен, основатель компании "Sony".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какие предметы на кухне являются "местами сбора бактерий"Эксперты назвали самые опасные места на кухне, на которые при уборке нужно обращать особое внимание.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые назвали самый эффективный способ поднять настроение. Исследователи из Университета Огайо провели эксперимент в ходе которого выяснили, как можно быстро поднять настроение.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!