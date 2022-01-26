26 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

26 января в Украине отмечают День работников контрольно-ревизионной службы.

26 января - День работников контрольно-ревизионной службы

Также в народе этот день называют — Яремин День.

Считается, что 26 января нельзя спать в одной кровати с кошкой. Согласно поверьям, если человек это сделает, то потеряет рассудок.

Что отмечают в мире 26 января:

• Международный день таможенника

• День Республики Индия

• День Австралии 26 января 1788 капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс. Этот День отмечается как Национальный праздник Австралии.

• День инженера в Панаме

• День международного признания Латвийской Республики

• День обмена семенами (садоводы собираются вместе и обмениваются семенами своих лучших растений).

• День штата Мичиган, США

• Национальный день конфет с арахисом в США

Знаменательные события 26 января:

• В 2003 году Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Японией.

• В 1965 году Хинди становится официальным языком Индии.

• В 1956 году в Италии начались седьмые зимние Олимпийские игры.

• В 1905 году в Южной Африке обнаружен крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 карат.

• В 1500 году первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.

Именины 26 января:

• Католические: Альберих, Маргарита, Паула, Тимоти, Тит.

• Православные: Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Пётр, Стратоник, Яков.

Кто родился 26 января:

• В 1925 году Пол Ньюман (Леонард), американский киноактер, лауреат премии "Оскар".

• В 1921 году Акио Морита, японский бизнесмен, основатель компании "Sony".

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