16 января в календаре: какие праздники отмечают сегодня

В Украине 16 января православные отмечают память святого мученика Гордия (христианский мученик. Почитаемый в Православной церкви, пострадал во время правления Ликиния) и пророка Малахии. Кроме того, в этот день украинцы празднуют восьмой день Святок.

Что отмечают в Украине и мире 16 января

Что отмечают в мире 16 января:

•Всемирный день снега

Официально Всемирный день снега был создан с целью популяризации зимних видов спорта среди молодежи, а также для поддержки и поощрения участия в таких мероприятиях всех заинтересованных сторон отрасли;

• Всемирный день The Beatles (праздник в честь знаменитой ливерпульской группы отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО);

• День "Ничего"

Появился в 1973 году в США. Целью праздника является предоставление людям хотя бы одного дня, который они могут провести просто ничего не делая;

• Международный день горячей и острой пищи;

Знаменательные события 16 января:

• В 1992 году Буркина-Фасо признала независимость Украины;

• В 1984 году Майкл Джексон получил 8 статуэток "Грэмми" за альбом Thriller;

• В 1997 году компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка;

Именины 16 января:

•Католические: Берард, Гонорат, Фурсей.

•Православные: Арина/Ирина, Гордей, Индика, Малафей/Малахий, Павла.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что диетолог рассказала, какой фрукт снижает риск возникновения рака. Этот цитрусовый можно приобрести буквально на каждом шагу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Ожидаются шквальный ветер, снегопад и ночные морозы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!