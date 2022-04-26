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36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от оккупантов до сих пор сохраняется

Над двумя украинскими атомными станциями пролетели ракеты, ЗАЭС до сих пор под контролем кафиров

сегодня, 09:50
Автор:

Козлова Альбіна
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26 апреля 2022 года Украина чтит память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции. Через 36 лет ЧАЭС снова была под угрозой новой аварии в результате оккупации российскими военными, терроризировавшими работников станции. Благодаря героизму смены, пробывшей более месяца в заложниках врага, не допущена новая катастрофа. Оккупанты нарыли окопов в Рыжем лесу и получили смертельную дозу облучения. После деоккупации Славутича и ЧАЭС продолжаются работы по восстановлению системы мониторинга радиационного фона, закупке оборудования, похищенного россиянами.

36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от оккупантов до сих пор сохраняется

Фото иллюстративное / Pixabay

В эту трагическую дату станцию посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, он возглавит миссию агентства по предотвращению ядерной аварии в ходе войны в Украине и прибудет на площадку ЧАЭС.

Однако одна из самых больших станций ЗАЭС остается под оккупацией с 4 марта. Враг продолжает прибегать к ядерному терроризму, разместив склад боеприпасов на площадке станции.

26 апреля две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья. 25 апреля 2022 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, летевшие в сторону Здолбуновского района.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", — подчеркнул руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

За минувшие сутки в Запорожской области радиационный фон в пределах нормы.

Энергоблоки Южноукраинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС работают в штатном режиме согласно требованиям регламентов и эксплуатационной документации.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты обстреляли пять станций УЗ, в управлении АО "Укрзализныця" сообщили о жертвах.


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Источник: https://t.me/energoatom_ua
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