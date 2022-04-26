36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от оккупантов до сих пор сохраняется

26 апреля 2022 года Украина чтит память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции. Через 36 лет ЧАЭС снова была под угрозой новой аварии в результате оккупации российскими военными, терроризировавшими работников станции. Благодаря героизму смены, пробывшей более месяца в заложниках врага, не допущена новая катастрофа. Оккупанты нарыли окопов в Рыжем лесу и получили смертельную дозу облучения. После деоккупации Славутича и ЧАЭС продолжаются работы по восстановлению системы мониторинга радиационного фона, закупке оборудования, похищенного россиянами.



Фото иллюстративное / Pixabay

В эту трагическую дату станцию посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, он возглавит миссию агентства по предотвращению ядерной аварии в ходе войны в Украине и прибудет на площадку ЧАЭС.



Однако одна из самых больших станций ЗАЭС остается под оккупацией с 4 марта. Враг продолжает прибегать к ядерному терроризму, разместив склад боеприпасов на площадке станции.

26 апреля две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья. 25 апреля 2022 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, летевшие в сторону Здолбуновского района.



"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", — подчеркнул руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

За минувшие сутки в Запорожской области радиационный фон в пределах нормы.

Энергоблоки Южноукраинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС работают в штатном режиме согласно требованиям регламентов и эксплуатационной документации.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты обстреляли пять станций УЗ, в управлении АО "Укрзализныця" сообщили о жертвах.

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